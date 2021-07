Enecuum annonce un concours de machines à sous minières pour les investisseurs et les commerçants

Le changement radical du système financier a connu d’énormes améliorations en raison de la croissance drastique et de la révolution apportée par la crypto-monnaie. La rentabilité des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, a également conduit à ce que nous appelons le Mining and Staking. Le penchant pour les crypto-monnaies a été la tendance ces dernières années. Pendant ce temps, au fil des ans, des millions de personnes ont accumulé des crypto-monnaies à but lucratif en tant que commerçants ou investisseurs.

À propos d’Enecuum

Enecuum est un réseau de blockchain mobile qui cherche à apporter des activités cryptographiques à la porte de ses utilisateurs et à fournir tout le nécessaire dans l’écosystème crypto sur un plateau d’argent. Il s’agit d’un réseau mobile conçu pour les applications décentralisées qui facilite la tâche des investisseurs et des commerçants de crypto en mettant la blockchain et les crypto-monnaies à la disposition des utilisateurs et disponibles à tout moment.

Cette plate-forme de blockchain décentralisée possède un algorithme de minage hybride (POS, POA et POW) parmi d’autres caractéristiques uniques qui la distinguent dans l’écosystème crypto. Il a été assemblé en tant qu’écosystème décentralisé afin d’introduire la blockchain et les crypto-monnaies dans le vrai courant dominant, en engageant une foule avec des appareils mobiles (Android et iOS) et de bureau réguliers sur le réseau blockchain. Enecuum offre une commodité en permettant à chaque propriétaire de smartphone de faire partie de son réseau mondial.

Annonce du concours de machines à sous minières

Nous sommes ravis de porter à la conscience de tous (anciens combattants et nouveaux utilisateurs) l’un des concours les plus chauds, les plus intrigants, intéressants et bénéfiques parmi les utilisateurs de crypto-monnaie dans l’espace crypto, le Concours de machines à sous Enecuum Mining.

Le concours minier est un moyen pour les investisseurs et les commerçants de générer de gros revenus et de voir leurs profits augmenter énormément. C’est une opportunité à vie pour les investisseurs de mettre leurs startups et leurs entreprises à l’honneur. En participant au concours Mining Slot et en mettant en œuvre leurs divers processus d’affaires et projets, ils n’ont pas à acheter les 500 000 ENQ requis, ils remplissent simplement un formulaire de demande et donnent des descriptions détaillées de leurs projets.

Les slots de macroblocs disponibles pour le moment sont très limités, seulement 10 slots sont disponibles pour être précis. Par conséquent, les investisseurs (mineurs de jetons) participant à ce concours doivent démontrer que leurs projets ont ce qu’il faut pour se démarquer des autres.

Règlement du concours

Les candidats intéressés devront remplir le formulaire de candidature pour commencer.Le processus d’inscription durera 3 semaines, commençant le 12 juillet et se terminant le 1er août 2021. Il y aura une période de bonus pour les participants 365 jours après sa fin. sélectionné un gagnant comme annoncé.

Les processus impliqués dans la création des macroblocs servent de critères pour les propriétaires de slot. Dans tout scénario où tous les mineurs concurrents n’atteignent pas le solde minimum requis, les créneaux seront traités comme aléatoires.

De plus, pour un portefeuille qui contient un solde excessif pour un emplacement et qui possède également de nombreux jetons miniers simultanément, le système partage et distribue automatiquement l’emplacement entre tous les jetons détenus dans le portefeuille, ce qui signifie que plus un jeton est miné, il est plus susceptible d’être miné.

En conclusion, l’avenir est maintenant et il n’y a pas de secret derrière le succès autre que de relever le défi et de tirer parti de chaque opportunité. ENQ offre aux parties intéressées la possibilité d’obtenir un grand succès et en même temps de bénéficier de ces offres.

Merci pour votre appui!

Site Web Enecuum ‖ Chat télégramme ‖ Chat télégramme international

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont à titre informatif seulement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CriptoNoticias ne cautionne aucun investissement ou offre similaire promu ici. cliquez ici pour plus d’informations.