Enel, maison mère d’Endesa, fixe la date de la fin du gaz : 2040

24/11/2021 à 10:05 CET

Sara ledo

Dans le, la société mère d’Endesa, a fixé la date fin des affaires de gaz: 2040, pour remplacer ses centrales thermiques (cycle combiné) par de nouvelles capacités renouvelables, ainsi que l’hybridation des énergies renouvelables et du stockage, selon la compagnie d’électricité italienne dans son nouveau Plan stratégique 2022-2024 annoncé ce mercredi. En Espagne, les cycles combinés sont les deuxième type de production par puissance installée avec 26 250 mégawatts, selon les chiffres de Red Eléctrica, dont 5 681 mégawatts appartiennent à Endesa.

La fin du gaz rejoint ainsi l’abandon du charbon prévu par le groupe pour l’année 2027 et s’accompagne d’un investissement prévu de 210 000 millions d’euros jusqu’en 2030 pour accélérer transition énergétique et ainsi faire progresser sa engagement net zéro émission en 10 ans, de 2050 à 2040, tant en investissements directs qu’indirects, sans recourir à aucune mesure de compensation.

« La décennie des énergies renouvelables commence. La prochaine décennie, nous avons un nouveau scénario pour l’énergie dans des secteurs de l’économie où l’électricité était quelque chose d’inconnu. La décennie du électricité« , a annoncé le PDG de la société italienne qui détient 70% d’Endesa, Francesco Starace, lors de la présentation du plan. Sur les 210.000 millions qu’elle envisage de mobiliser dans les dix prochaines années, la compagnie d’électricité investira directement environ 170.000 millions d’euros, soit un peu plus de 6% que le chiffre prévu dans son précédent plan, mobilisant les 40.000 autres millions d’euros via des tiers.

Dans le période 2022-2024, Enel marque un effort d’investissement, par le biais d’investissements directs, d’environ 45 000 millions d’euros, soit une augmentation de 12 % par rapport à sa précédente « feuille de route », tandis qu’elle mobilisera 8 000 millions d’euros supplémentaires via des tiers comme dans le cadre de sa « gérance » modèle d’affaires.

Entre les lignes stratégiques il y a l’allocation de capital pour soutenir un approvisionnement en électricité décarboné ; permettre l’électrification de la demande énergétique des clients ; ainsi que de profiter de la création de valeur de l’ensemble de la chaîne de valeur. En outre, la société énergétique prévoit que la valeur créée par le groupe pour les clients entraînera une réduction allant jusqu’à 40 % de ses coûts énergétiques, parallèlement à une réduction allant jusqu’à 80 % de son « empreinte carbone » d’ici 2030.

En ce qui concerne la bénéfice net ordinaire Pour les trois prochaines années, il table sur un bénéfice en 2021 compris entre 5 400 et 5 600 millions d’euros et s’élèvera à 6 700 et 6 900 millions d’euros en 2024. Parallèlement, il prévoit un résultat brut d’exploitation ordinaire (Ebitda) en 2021 compris entre 18 700 et 19 300 millions d’euros, avec une croissance de l’ordre de 21 000 à 21 600 millions d’euros en 2024. L’endettement net du groupe passera à 61 000-62 000 millions d’euros en 2024, contre 53 000 à 54 000 millions d’euros cette année afin de financer sa croissance .