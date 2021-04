Énergie: aperçu du quatrième trimestre – Baisse probable du Qoq pour les OMC

100%, ce qui augure bien pour le T1FY22e.”/>

Le raffinage a poursuivi une reprise modeste du TQ: le GRM de référence asiatique s’est établi en moyenne à 1,8 $ / bbl au T4FY21 (contre 1,2 $ au T3) contre une moyenne décennale de 6,2 $ / bbl avec une faiblesse continue du diesel, des jets et du GPL. Le renouvellement des restrictions liées à Covid en Europe occidentale et dans certaines régions d’Asie devrait peser sur les marges à court terme.

Les marges de commercialisation ont fortement chuté d’un trimestre à l’autre: les marges ont chuté d’environ 27% par trimestre, les OMC n’ayant pas répercuté toute l’ampleur du rallye brut, probablement en raison des élections nationales. Les marges sur l’essence sont en territoire négatif et sur le diesel languissent nettement en dessous des niveaux normatifs. Comme dans le passé, nous nous attendons à ce que les OMC récupèrent les marges perdues après les élections si le brut reste aux niveaux actuels. Les OMC ont abaissé le prix de détail des carburants automobiles de `0,6 / l la dernière semaine de mars. De telles réductions sont à notre avis négatives pour la privatisation de BPCL.

Faible performance opérationnelle d’OMC au quatrième trimestre: le raffinage de base restant faible et la rentabilité marketing en forte baisse trimestrielle, la performance opérationnelle affichera une forte baisse trimestrielle. Les chiffres déclarés seront soutenus par les gains d’inventaire dans le raffinage. Les volumes de commercialisation et la production des raffineries pourraient être affectés négativement au premier trimestre de l’exercice 22e en raison du renouvellement des restrictions.

Petronet-LNG aurait un fort impact sur les prix au comptant: nous prévoyons une baisse de 5% du volume de Dahej et une réduction de la marge commerciale en raison du prix au comptant très élevé en janvier. Nous prévoyons une baisse séquentielle de 7% de l’Ebitda au quatrième trimestre. Nous notons que le volume de Dahej s’est amélioré au cours du trimestre avec un taux d’utilisation de mars> 100%, ce qui augure bien pour le T1FY22e.

GAIL devrait faire état d’une croissance de la PAT au cours du trimestre: nous prévoyons une amélioration de 34% de l’Ebitda séquentiel de GAIL alors que les échanges de gaz passent de la perte à un bénéfice élevé sur un prix Spot LNG favorable. La rentabilité de LPG devrait s’améliorer séquentiellement.

Premier choix de RIL: Nous réitérons notre position positive sur RIL alors que nous constatons des progrès avec un smartphone abordable et une vente de participation dans les activités d’O2C au cours de l’exercice 22e. Même si HPCL et IOCL restent proches des multiples de valorisation cycliques faibles, la réévaluation pourrait attendre que le brut baisse ou que la demande se rétablisse avec la pénétration des vaccins. Nous préférons P-LNG sur une valorisation attractive.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.