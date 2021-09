Énergie nucléaire et énergies renouvelables pour l’extraction de crypto-monnaie

in

Depuis quelque temps, les gens discutent la consommation d’énergie excessive requise pour l’extraction de crypto-monnaie, une activité déjà interdite en Chine par les autorités précisément en raison de son consommation d’énergie excessive.

Elon Musk l’a mentionné dans un tweet

Elon Musk avait a provoqué un ralentissement du marché avec un tweet il y a des mois, suite à sa déclaration selon laquelle Tesla n’accepterait pas de paiement en Bitcoin, précisément à cause de sa consommation d’énergie excessive.

La résolution de utiliser des formes d’énergie alternatives pourrait être une bonne voie à suivre, qui est déjà en partie poursuivie.

Cependant, il est difficile de savoir exactement quel pourcentage de l’exploitation minière actuelle utilise des formes d’énergie renouvelables. Selon des estimations récentes d’une organisation à but non lucratif, Réseau énergétique, la fourchette se situe actuellement entre 20 et 40 % du total.

Une récente étude de l’Université de Cambridge, qui a établi que la part des énergies renouvelables utilisées pour l’exploitation minière s’élèverait à environ 38 %, est plus précise. La même organisation à but non lucratif a lancé le Accord sur le climat cryptographique, qui aurait déjà été rejointe par une centaine d’entreprises du secteur, pour l’industrie de la crypto-monnaie 100% dépendante des énergies renouvelables.

L’un des gros problèmes reste la rareté des besoins énergétiques que les énergies renouvelables peuvent produire. La solution pourrait donc être d’utiliser une forme d’énergie qui n’a pas de problèmes de production, comme le nucléaire.

Energy Harbor Corp a annoncé qu’elle fournira de l’énergie nucléaire à un centre minier de blockchain

L’énergie nucléaire pour l’extraction de crypto-monnaie

En juillet, la société minière Bitcoin Boussole minière a signé un contrat de 20 ans avec startup énergétique Oklo construire des microréacteurs nucléaires pour répondre aux besoins énergétiques de son activité.

En juillet, la société énergétique basée dans l’Ohio Energy Harbor Corp a annoncé qu’il allait fournir de l’énergie nucléaire au nouveau centre minier Bitcoin blockchain de Standard Power, à partir de décembre 2021.

Énergie Talen, une société énergétique américaine, a annoncé en août un partenariat avec TeraWulf Inc, une société minière américaine. Talen serait en train de construire une installation minière de Bitcoin en Pennsylvanie, de la taille de quatre terrains de football.

Le site, appelé “Nautile Cryptomine”, “fabriquera des pièces à zéro carbone avec la superposition administrative appropriée, extraites aux États-Unis dans une zone protégée”, a déclaré le chef de Talen, Alex Hernandez.

Elon Musk lui-même a également évoqué la possibilité d’utiliser l’énergie nucléaire pour l’exploitation minière dans un tweet récent, faisant référence à d’éventuelles énergies alternatives, en déclarant :

« L’hydraulique ou la géothermie sont formidables en tant que moyens renouvelables… Je suis aussi pro nucléaire. Je pense que les centrales nucléaires modernes sont sûres contrairement à ce que les gens peuvent penser. »

Deux frères indiens gagnent 30 000 $ par mois grâce à l’exploitation minière des énergies renouvelables

Grâce aux énergies renouvelables, il est possible d’augmenter les revenus du minage de crypto-monnaie, comme en témoigne l’histoire du Les frères Takur, Isahan, 14 ans, et Aanya, 9 ans, qui vit à Dallas et qui, selon un article sur CNBC, a commencé à extraire des crypto-monnaies presque comme une blague, voulant apprendre quelque chose de nouveau sur la technologie.

Ils fondent rapidement, avec l’aide de leur père, une société minière, Flifer Technologies, qui utilise 100 % d’énergie renouvelable pour son activité minière Bitcoin, Ethereum et Ravecoin, gagnant 1 000 $ par mois après seulement un mois. Isahan a déclaré au journal qu’il pouvait traiter environ 10 milliards d’algorithmes Ethereum par seconde.

Les deux adolescents affirment gagner environ 32 000 $ par mois grâce à leur entreprise. C’est pourquoi ils ont maintenant déménagé de leur garage à un grand bureau à Dallas pour poursuivre leur activité lucrative.