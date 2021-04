Énergie renouvelable: atteindre l’objectif des énergies renouvelables est une tâche ardue

Le manque d’élan requis dans le secteur des énergies renouvelables est également évident à partir des progrès réalisés sur les corridors d’énergie verte, qui ont été lancés en 2015-2016 pour l’évacuation des énergies renouvelables des sites éloignés.

Alors que la date limite de décembre 2022 pour atteindre 175 GW de capacité d’énergie renouvelable (ER) se rapproche, il devient clair que rien de moins qu’un bond exponentiel de l’ajout de capacité permettrait à l’Inde d’atteindre l’objectif. Avec une capacité ER installée de 93 GW en mars 2021, il reste un déficit de 83 GW à combler, cela aussi en seulement 21 mois. Cela a amené le Comité parlementaire permanent de l’énergie à demander au Centre de formuler des stratégies qui accélèrent l’installation de la capacité.

Plusieurs facteurs ont contribué à un ajout de capacité manquant de l’élan requis, même si au cours de la dernière année, c’est Covid-19 qui a eu un impact sur les enchères de projets, les attributions et la mise en service, affectant des projets déjà confrontés à des pressions économiques. En tant que mesure d’urgence contre la pandémie, une prolongation globale de six mois a été accordée à tous les projets nécessitant des importations ou devant être mis en service. Anuja Tiwari, partenaire, infrastructure et énergie chez AZB & Partners, déclare: «pour une multitude de raisons, il semble que nous serons dans la partie inférieure de 75% de l’objectif de 175 GW».

Kameswara Rao, responsable de la pratique énergétique chez PwC, diffère: «nous devrions terminer assez près de l’objectif, peut-être en deçà d’environ 15%. C’est en soi une réalisation compte tenu des retards dans la mise en œuvre du projet en raison de la pandémie. Il est temps de s’éloigner des objectifs et des tarifs. Au lieu de cela, l’accent doit être mis sur les mesures nécessaires pour que les énergies renouvelables répondent à la demande des consommateurs. »

Depuis le lancement du plan National Solar Mission en 2010, 39 GW de capacité d’énergie solaire ont été installés, contre l’objectif de 100 GW. 36 GW supplémentaires de projets d’énergie solaire sont en cours de mise en œuvre, selon le rapport du Comité permanent de l’énergie. Le segment éolien a connu un ajout de 37,7 GW au cours de la dernière décennie, contre la capacité visée de 60 GW.

Mais c’est le solaire sur les toits qui a connu la croissance la plus lente, avec un maigre ajout de capacité à 4,4 GW en mars 2021. Seulement 430 MW d’installations sur les toits se sont matérialisés en 2020, contre l’objectif de 3 000 MW de l’année. Le manque de sensibilisation a été cité comme la principale raison de la faible croissance du sous-secteur des toitures. La commission parlementaire a recommandé que le gouvernement de l’Union fasse largement connaître les avantages de l’énergie solaire sur les toits et les incitations qu’il offre pour la même chose. Alors qu’il devrait y avoir un système de guichet unique au niveau du district pour faciliter les installations sur les toits, une subvention plus élevée pour les clients du groupe à faible revenu contribuerait grandement à accroître son adoption, a-t-il déclaré.

Le manque d’élan requis dans le secteur des énergies renouvelables est également évident à partir des progrès réalisés sur les corridors d’énergie verte, qui ont été lancés en 2015-2016 pour l’évacuation des énergies renouvelables des sites éloignés. L’infrastructure d’évacuation a vu un ajout de 7 365 kilomètres de circuit (ckms), par rapport à l’objectif de 9 700 ckms, tandis que la capacité de la sous-station de 9 700 millions de volts ampères (MVA) est bien inférieure à l’objectif de 22 600 MVA.

Shubhranshu Patnaik, associé chez Deloitte, affirme que le rythme de croissance est en partie attribuable à Covid. De plus, depuis l’épuisement du parc solaire, les enchères ont vu les soumissionnaires se prononcer sur l’interconnexion de transport et les couloirs disponibles. «Le retard dans la réalisation de l’objectif n’est pas une préoccupation majeure pour le moment, car la demande a également été affectée par Covid et sera probablement en retard sur les projections de 2022. Les énergies renouvelables étant le principal moyen d’ajout de capacité de production dans le pays, la croissance de ce segment est inévitable. L’objectif à long terme est déjà fixé à 450 GW d’ici 2030, ce qui semble réalisable », dit-il.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.