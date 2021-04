Énergie sobre en carbone: le prochain pilier stratégique du partenariat États-Unis-Inde

L’Inde doit fournir à des millions de personnes un accès à l’énergie à faible coût pour briser le cycle de la pauvreté et soutenir la croissance à long terme.

Par le Dr Mukesh Aghi

Les relations de l’Amérique avec l’Inde continuent de remonter au sein de l’administration Biden. L’engagement productif du Premier ministre Modi et du président Biden lors du premier Quad Summit a été suivi d’une visite réussie du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin III en Inde. Alors même que les occupants de la Maison Blanche changent et que de nouvelles priorités émergent, la relation américano-indienne, fondée sur des intérêts communs, des valeurs partagées et des liens étendus, continue de s’approfondir et de s’étendre à de nouveaux domaines de coopération.

Cette semaine, l’envoyé présidentiel spécial pour le climat, John Kerry, rencontrera des hauts fonctionnaires à New Delhi avant le sommet des dirigeants du président Biden sur le climat, auquel le Premier ministre Modi et 39 autres dirigeants participeront. Depuis la dernière visite officielle de M. Kerry en Inde en tant que secrétaire d’État en 2016, l’Inde a travaillé d’arrache-pied pour respecter ses engagements à Paris en matière de climat. Il est en voie de réduire l’intensité en carbone de son économie de 33 à 35% entre les niveaux de 2005 et 2030 grâce à l’adoption d’énergies renouvelables et de gaz naturel, à la restauration et à la conservation des forêts et à des incitations pour encourager la vente de véhicules électriques, entre autres efforts. La consommation d’énergie de l’Inde par habitant ne représente qu’un tiers de la moyenne mondiale, mais à mesure qu’elle s’approche d’une économie de 5 billions de dollars, l’augmentation de la consommation d’énergie augmentera les émissions à moins que des mesures de réduction plus agressives ne soient mises en œuvre.

L’Inde doit fournir à des millions de personnes un accès à l’énergie à faible coût pour briser le cycle de la pauvreté et soutenir la croissance à long terme. Si Washington accepte cet impératif, l’énergie à faible émission de carbone peut être le prochain pilier stratégique du partenariat américano-indien. Les choix énergétiques de l’Inde doivent être abordables et accessibles afin que davantage d’Indiens puissent en bénéficier. Ils doivent également être durables pour protéger l’environnement de l’Inde et la planète et évolutifs pour répondre aux besoins croissants de 1,5 milliard d’Indiens d’ici 2030. La réalisation de ces conditions exigera un dialogue international, le soutien du gouvernement et une participation active de l’industrie.

Trois opportunités sont particulièrement prometteuses:

la poursuite du déploiement impressionnant des énergies renouvelables, l’augmentation de l’utilisation du gaz naturel et l’introduction de nouvelles technologies pour développer les propres sources de combustibles fossiles de l’Inde, puis réduire leurs émissions.

L’Inde a fait d’importants progrès dans le déploiement d’énergies renouvelables, avec 136 GW de capacité d’énergies renouvelables installées représentant désormais 38% de sa production d’électricité installée. L’Inde a l’intention d’étendre sa capacité d’énergie renouvelable à 450 GW d’ici 2030. Lancé en 2009, le partenariat américano-indien pour avancer L’énergie propre (PACE) a été élargie par le Premier ministre Modi et l’ancien président Barack Obama et deviendra la pierre angulaire du partenariat énergétique stratégique entre le ministre du Pétrole et du Gaz naturel Dharmendra Pradhan et la secrétaire américaine à l’énergie Jennifer Granholm.

Reconnaissant la valeur du gaz naturel dans les foyers, les transports et l’industrie indiens, le Premier ministre Modi s’est engagé à presque tripler l’utilisation du gaz naturel par l’Inde d’ici 2030. Les États-Unis permettent à l’Inde de rechercher une énergie plus propre avec des approvisionnements en gaz naturel liquéfié (GNL) qui ont est passé de zéro en 2015 à plus de 124 000 millions de pieds cubes l’année dernière. Et sous les auspices du groupe de travail américano-indien sur le gaz, des entreprises américaines et indiennes innovent pour fournir du carburant plus propre aux entreprises indiennes autrement bloquées. Par exemple, ExxonMobil s’associe à Indian Oil Corporation et Chart Industries pour créer des pipelines virtuels afin de livrer du GNL sur des conteneurs intermodaux par la route, le rail et les voies navigables non reliées par des pipelines physiques à des centres de demande qui, autrement, doivent s’appuyer sur des sources d’énergie plus coûteuses avec des émissions plus élevées. Le résultat sera plus de fabrication indienne, plus d’emplois indiens et une réduction des émissions indiennes.

Les États-Unis peuvent également fournir une technologie de pointe pour aider à relever le double défi de l’Inde: obtenir une énergie plus abordable et plus fiable tout en réduisant les impacts environnementaux.L’Inde dépend désormais fortement des importations de brut qui drainent les réserves de devises étrangères et créent des vulnérabilités en matière de sécurité. Mais l’Inde peut avoir d’abondantes réserves de pétrole et de gaz sur son vaste territoire maritime. Avec le soutien du gouvernement, l’Inde devrait être en mesure d’attirer des entreprises internationales ayant une expertise avérée dans l’exploration en haute mer et ultra-profonde. Les entreprises américaines peuvent également aider l’Inde à mettre en œuvre le captage et le stockage du carbone (CSC), le processus de capture du CO2 qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère et de l’injecter dans des formations géologiques profondes pour un stockage sûr et sécurisé. Le CSC est un moyen prometteur de réduire les émissions dans les secteurs industriels tels que les produits chimiques, le ciment et l’acier. L’hydrogène est une autre option pour réduire les émissions dans les applications industrielles et de transport difficiles à atténuer. L’hydrogène est un carburant polyvalent qui peut être fabriqué à partir d’énergies renouvelables, de gaz et de charbon.

Dans chacun de ces domaines, les entreprises américaines seront essentielles pour conduire le partenariat américano-indien vers de nouveaux sommets. En faisant de l’énergie à faible émission de carbone un pilier stratégique de la relation bilatérale, l’Inde et les États-Unis peuvent transformer leurs défis communs en opportunités partagées.

(L’auteur est président et chef de la direction du Forum de partenariat stratégique États-Unis-Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.