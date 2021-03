Énergie solaire en Inde: la recherche du SSN College of Engineering peut rendre l’Inde autonome dans la production de cellules solaires

La recherche a été publiée dans la revue Material Letters.

Recherche sur l’énergie solaire: L’Inde s’oriente progressivement vers des sources d’énergie plus propres et plus vertes, avec l’inauguration de plusieurs grands projets d’énergie solaire dans le pays. Cependant, l’Inde n’a la capacité de produire localement qu’environ 3 GW de cellules solaires et dépend fortement des importations pour répondre à sa demande, principalement en provenance de la Chine voisine. Cependant, maintenant, une équipe de recherche du SSN College of Engineering dirigée par le doyen de la recherche, le professeur P. Ramasamy, a conçu une technologie, appelée Solidification directionnelle ou DS, qui pourrait catalyser les capacités de fabrication solaire de l’Inde.

«Le projet pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le développement de technologies de processus DS pour la croissance de lingots de silicium multicristallin de haute qualité adaptés à la fabrication de cellules solaires. L’Inde doit faire plus d’efforts dans ce domaine », a déclaré le professeur P. Ramaswamy dans une interaction avec Bulbul Dhawan de Financial Express Online, au cours de laquelle il a expliqué plus en détail la recherche, comment elle aiderait les capacités solaires de l’Inde et la prochaine étape à franchir.

Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est la technologie Directional Solidification (DS)?

La majorité des cellules solaires photovoltaïques (PV) sont fabriquées à partir de silicium, qui peut être monocristallin ou multicristallin. La part du silicium monocristallin et multicristallin (mc-Si) sur le marché dépasse actuellement 90% et continuera de l’être, du moins dans un avenir prévisible. En Inde, les plaquettes et cellules de silicium sont importées par les industries des cellules solaires, qui les transforment ensuite en modules solaires. Aujourd’hui, 98% des plaquettes de silicium importées dans le pays sont des plaquettes de mc-silicium et 2% des plaquettes sont des plaquettes monocristallines. Les plaquettes monocristallines ont généralement de meilleurs paramètres de matériau mais sont également plus chères qui sont fabriquées à partir de lingots cultivés Czochralski (Cz).

La méthode de solidification directionnelle (DS) est en train de devenir la technique de pointe pour la production de mc-Si. Ceci est dû à sa tolérance améliorée de la charge d’alimentation, à son débit accru et à son fonctionnement plus facile. En utilisant un refroidissement contrôlé, le silicium fondu se solidifie dans une seule direction, c’est pourquoi le processus est appelé solidification directionnelle. Sur le marché mondial récent, des systèmes de solidification directionnelle commerciale de 450 kg à 800 kg sont largement utilisés dans la production et des systèmes capables de produire des lingots de 1000 kg à 2400 kg sont également en cours de développement. La consommation d’énergie est d’environ 8-15 kWh / kg, pour DS, alors que pour la technique Cz, elle est considérablement plus élevée, de l’ordre de 35kWh / kg.

Comment cette technologie rendra-t-elle l’Inde autosuffisante en matière de technologie solaire?

D’ici 2030, les importations d’énergie prévues par l’Inde représenteront 53% de la consommation totale d’énergie du pays. Ainsi, l’attention portée à l’installation des modules PV n’a cessé d’augmenter. L’Inde prévoit d’installer environ 100 000 MW d’ici 2022. À l’heure actuelle, du silicium polycristallin aux modules, chaque étape de la chaîne d’approvisionnement est dominée par des entreprises basées en Chine. La moitié de l’approvisionnement mondial en silicium polycristallin est réalisée par des producteurs chinois.

Environ 70% de tous les modules PV installés dans le monde sont fabriqués par des producteurs chinois. Les entreprises chinoises font les efforts nécessaires pour traiter les morceaux de silicium, améliorer la qualité des lingots et l’efficacité des cellules solaires. Mais, en Inde, aucune industrie n’est impliquée dans de telles activités. La plupart des fabricants de modules PV importent des cellules solaires en silicium et les assemblent en modules. Un pourcentage significatif de ces cellules importées est du mc-Si qui est cultivé par le procédé DS. Il est donc essentiel de concevoir et de développer localement un système de solidification directionnelle pour la culture de lingots de silicium multicristallin haute performance.

Que sont les plaquettes et lingots solaires et pourquoi les capacités de fabrication des plaquettes et lingots solaires sont-elles importantes?

Les plaquettes de silicium cristallin à partir de lingots cultivés par DS Process sont les éléments constitutifs de la fabrication de cellules et de modules solaires. La capacité de fabrication autochtone est indispensable pour assurer la sécurité énergétique nationale.

Hormis la Chine, le Japon, Taiwan et la Corée du Sud, d’autres pays ont-ils ces capacités de fabrication? Quelle est selon vous la raison pour laquelle les pays asiatiques sont dominants dans cette technologie?

L’Allemagne, la France, la Russie et le Brésil ont des capacités de fabrication en dehors de la Chine, du Japon, de Taiwan et de la Corée du Sud. De nombreux pays ont une technologie qui convertit la silice brute en silicium de qualité électronique et solaire qui est utilisé pour les applications optoélectroniques. En raison des incitations économiques données par le gouvernement chinois, la majorité de la production est concentrée en Chine.

Environ 90% du poly-silicium (matériau source pour l’industrie solaire) est fourni par la Chine aux industries mondiales et aux technologies bien établies et les laboratoires de recherche et développement sont disponibles en Chine, au Japon, à Taiwan et en Corée du Sud. Telles sont les principales raisons pour lesquelles ces pays sont dominants dans cette technologie. Avec les encouragements actuels du gouvernement indien, l’Inde est également susceptible de rejoindre ce groupe de pays dans un proche avenir.

Pourquoi l’équipe a-t-elle décidé de travailler sur cette technologie et comment s’y est-elle déroulée?

Actuellement, les installations ou industries nationales de production de lingots et de plaquettes de silicium n’existent pas en Inde. Le développement incessant du champ photovoltaïque augmentera constamment les exigences du système DS. Avec mes collègues, j’ai pris l’initiative de démarrer les activités de recherche sur la croissance du silicium il y a 10 ans au centre de recherche du SSN. Le MNRE, gouvernement indien, a approuvé le projet intitulé «Développement d’un procédé DS amélioré pour les plaquettes mc-Si et leur application aux cellules solaires» avec un budget de Rs 5 crore grâce au soutien du Prof. AK Barua. Le laboratoire de modélisation par calcul et de croissance expérimentale mc-Si est bien établi dans le SSN RC. Plusieurs doctorats des universitaires et des scientifiques travaillent actuellement dans le domaine du processus de croissance mc-Si et publient de bons résultats dans des revues de renommée internationale. À l’heure actuelle, nous sommes le seul groupe de recherche travaillant dans la Solidification Directionnelle du silicium multicristallin pour les applications photovoltaïques en Inde.

Quelle est la marche à suivre future de l’équipe à cet égard?

Nous avons reçu le projet de «conception et développement d’un four de solidification directionnel mc-Si de silicium multicristallin de 800 kg et de machines à trancher pour la fabrication de plaquettes mc-Si de taille commerciale» avec un budget de Rs 12 crores par le Département de la science et de la technologie (DST ), Gouvernement d’Inde. Le futur plan d’action est de faire pousser du cristal de silicium mono-like par le processus DS. Cependant, la durée de vie du module à base de silicium n’est que d’environ 25 ans. Ainsi, le SSN a déjà initié les travaux de recyclage des modules en fin de vie. Après l’achèvement réussi de ce projet, toute la technologie (de la croissance à la fabrication de plaquettes) peut être transférée aux industries.

