Énergie solaire: la perception du droit de douane de base pourrait affecter la trajectoire tarifaire

Un point d’interrogation est apparu sur la trajectoire de la baisse des tarifs solaires en Inde depuis que le Centre a annoncé sa décision de prélever sur l’exercice 23 des droits de douane de base (BCD) de 40% et 25%, respectivement, sur l’importation de modules et de cellules solaires. Étant donné que les modules représentent environ 60% des dépenses totales du projet dans les centrales solaires, l’utilisation de produits indiens à la place des modules chinois moins chers par les développeurs de projets devrait entraîner une augmentation des tarifs solaires, selon les experts.

Alors que les prix des modules nationaux sont actuellement de l’ordre de 29 à 30 cents par watt-crête (c / wp), les modules importés de Chine coûtent 23 à 24 c / wp. En fait, l’augmentation substantielle de la capacité solaire que l’Inde a connue ces dernières années s’est matérialisée par l’utilisation de produits étrangers, en particulier de Chine. Le gouvernement a maintenant décidé que tous les projets soumissionnés après le 10 avril dans le cadre de programmes du gouvernement central devront s’approvisionner en équipement solaire auprès d’entités faisant partie de la liste approuvée des modèles et des fabricants (ALMM). Aucun fabricant étranger de modules ne s’est rendu à ALMM pour le moment.

«Avec la hausse des prix des produits de base dans le monde et l’imminence des droits de douane de base sur les importations solaires, les tarifs de l’énergie solaire devraient augmenter d’environ 20%», déclare Amit Kumar, partenaire et leader de l’énergie chez PWC India. «C’est la première fois qu’une hausse des prix des équipements solaires se profile à l’horizon et il sera intéressant de voir comment les développeurs solaires du pays y font face», ajoute Kumar.

De manière significative, lors de la première vente aux enchères, tenue en mars, après que le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a annoncé le prélèvement du BCD sur les équipements solaires à partir de l’exercice 23, le Gujarat a découvert un tarif solaire de 2,20 Rs / unité. En décembre 2020, le même État avait découvert un tarif solaire record de 1,99 Rs / unité.

Le rôle des importations dans l’ajout de la capacité solaire est évident à partir des chiffres pour la période d’avril à janvier du dernier exercice. L’augmentation de capacité au cours de cette période a diminué de 45% en glissement annuel à 4,8 GW. Ces mois ont également vu, en raison des restrictions de Covid-19, une forte baisse de 75,4% en glissement annuel des importations d’équipements solaires à 392,8 millions de dollars.

On pense également que les fabricants d’équipements indiens n’ont pas transmis tous les avantages du progrès technologique aux développeurs de projets. «Nous devons voir quels avantages de prix les fabricants indiens sont en mesure d’offrir aux fournisseurs chinois lorsque le droit de douane de base (BCD) entre en vigueur. Jusqu’à présent, ils ajustaient leurs prix au prix de l’équipement débarqué en Chine, plutôt que de se baser sur leurs coûts de production », explique Naveen Arora, AVP, achats chez Amplus Solar à FE.

Sur une note plus positive, le gouvernement a décidé de mettre fin au régime de droits de sauvegarde de 15% et son expiration en juillet ouvrira une fenêtre sans obstacle de huit mois pour l’importation d’équipements solaires, avant l’entrée en vigueur du BCD le 1er avril 2022. Cela devrait entraîner une augmentation des achats de modules et de cellules en provenance de Chine, aidant ainsi les projets en cours.

Environ 34 GW de projets d’énergie renouvelable (ER) sont à différentes étapes de mise en œuvre et 30 GW à différentes étapes de l’appel d’offres. Dans son dernier rapport, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré que le pays devrait établir de nouveaux records pour l’ajout de capacités d’ER en 2021 et 2022 en libérant le pipeline de projets qui ont été soumissionnés mais qui n’ont pas pu être mis en service en raison de perturbations liées aux coronavirus. Cependant, l’AIE a averti que «la flambée actuelle (avril 2021) des cas de Covid-19 a créé une incertitude sur les prévisions à court terme pour cette année».

