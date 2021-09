Énergie verte de l’Écosse : pourrait-elle être le leader de l’énergie verte sans la Grande-Bretagne ? | Politique | Nouvelles

in

Sturgeon «extrêmement préoccupé» par la hausse des prix de l’énergie

Lors d’une conférence virtuelle sur l’urgence climatique plus tôt cette année, la première ministre a souligné la responsabilité de l’Écosse de « diriger » la politique climatique avant la conférence des dirigeants mondiaux de la COP26, qui doit avoir lieu le 1er novembre. ont la responsabilité de donner l’exemple. En tant que l’une des nations qui ont conduit le monde à l’ère industrielle, nous voulons cette année contribuer à faire entrer le monde dans l’ère du net zéro.

—————————–

L’Écosse visera à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2045, cinq ans plus tôt que l’engagement de Boris Johnson à ce que la Grande-Bretagne atteigne la valeur nette zéro d’ici 2050.

Mais les critiques de Mme Sturgeon disent que son objectif n’est pas réaliste.

Dans une interview exclusive, Mike Foster, PDG de UK Energy Alliance, a déclaré à Express.co.uk : « Il y a toujours un écart entre ce que dit Nicola Sturgeon et ce que Nicola Sturgeon livre. Je suis réticent à emprunter la voie pour dire qu’elle a bien compris.

Greta Thunberg a donné une critique cinglante des affirmations de Mme Sturgeon sur le « leadership vert » lorsqu’elle a été interrogée par BBC Scotland.

Répondant à la question de savoir si l’Écosse est un leader mondial en matière de changement climatique, Mme Thunberg a déclaré: “Non… Je veux dire, il y a des pays qui font un peu plus que certains autres, mais si nous l’examinons dans une perspective plus large, je Je pense que nous pouvons affirmer en toute sécurité qu’il n’y a aucun pays – du moins dans le Nord mondial – qui fait même près de ce qui serait nécessaire. »

Pensez-vous que l’Ecosse est un leader dans l’énergie verte ? VOTE MAINTENANT (Image : .)

L’Écosse n’a pas atteint ses objectifs de réduction de carbone au cours des trois dernières années consécutives, et les objectifs ambitieux de Mme Sturgeon deviennent de plus en plus hors de portée.

La secrétaire au changement climatique de Mme Sturgeon, Roseanna Cunningham, a déclaré : « L’Écosse a la législation climatique la plus ambitieuse au monde.

« Notre objectif de réduction de 75 % pour 2030 va au-delà de ce que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estime nécessaire à l’échelle mondiale pour empêcher un réchauffement de plus de 1,5 degré.

« Il est donc à juste titre ambitieux et extrêmement étirant. »

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Au-delà d’une nouvelle image de marque du leadership vert mondial, la priorité politique du Premier ministre reste fermement fixée à faire pression pour qu’un référendum écossais quitte le Royaume-Uni.

Lors de l’annonce de son nouveau “programme pour le gouvernement” le 7 septembre, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle offrirait au public écossais un vote pour l’indépendance d’ici la fin de 2023, mais le Premier ministre Boris Johnson n’a donné aucune indication qu’il approuverait une telle décision.

Ses appels ont été soutenus par le parti des Verts écossais, avec qui Mme Sturgeon a accepté de partager la direction du gouvernement fin août.

Les politiciens et les journalistes se sont demandé si l’alliance était une mesure superficielle pour renforcer l’image que l’Écosse est un « leader mondial sur le changement climatique », ou si le nouveau partenariat vert est une tentative authentique de s’en tenir aux objectifs nets zéro.

LIRE LA SUITE: Sturgeon et SNP blâmés pour la flambée des décès liés à la drogue en Écosse

Lors de la signature de l’accord de coopération, Mme Sturgeon a annoncé : « Travailler ensemble pour construire une Écosse plus verte, plus juste et indépendante est une innovation.

« Innovant dans la politique écossaise, et peut-être encore plus, dans la politique britannique.

« Plus important encore, c’est un accord qui répond aux défis et aux opportunités de notre temps.

Elle a ajouté : « Nous choisissons de travailler ensemble, et nous ne le faisons pas par nécessité politique mais pour le bien commun. »

Tout en soulignant que les nouveaux ministres verts collaboreront avec le SNP sur des questions telles que la pauvreté, la récupération de Covid et la création d’un service national de soins, Mme Sturgeon a souligné que l’accord réaffirme un “engagement commun à garantir l’indépendance de l’Écosse”.

Mais le gouvernement écossais sera-t-il en mesure de tenir ses promesses si le public vote pour l’indépendance ?

En 2018/2019, l’Écosse a reçu environ 81 milliards de livres sterling de dépenses publiques du gouvernement britannique, selon Government Expenditure and Revenue in Scotland.

La même année, les recettes fiscales apportées par l’Écosse, y compris les revenus pétroliers de la mer du Nord, se sont élevées à environ 66 milliards de livres sterling, ce qui signifie que le pays a subi une perte importante.

A NE PAS MANQUER :

Anton du Beke devrait battre Len Goodman en tant que meilleur juge Strictly de tous les temps

Affrontement de missiles hypersoniques : les États-Unis envoient un signal à Poutine

Un couple britannique a les yeux écarquillés après avoir repéré un gros chat de la taille d’un Great Da…

Le Premier ministre et le Premier ministre écossais ont eu une relation politique tumultueuse (Image: .)

Avec de plus en plus de financements nécessaires pour soutenir les projets verts en Écosse, l’indépendance semble financièrement risquée pour beaucoup.

Un rapport de la London School of Economics (LSE), publié plus tôt cette année, a prédit que l’économie écossaise diminuerait d’au moins 11 milliards de livres sterling par an si elle devenait indépendante.

Hanwei Huang, l’un des auteurs du rapport financier, a déclaré : « Cette analyse montre que, du moins d’un point de vue commercial, l’indépendance laisserait l’Écosse considérablement plus pauvre que de rester au Royaume-Uni.

Restez au courant du Brexit, du SNP et des actualités du numéro 10 en vous inscrivant à notre newsletter politique gratuite ici : /newsletter-preference-centre

Les Verts écossais sont maintenant officiellement devenus des ministres subalternes du gouvernement écossais (Image: .)

Mais les ministres écossais affirment que les ressources énergétiques vertes en Écosse, telles que l’énergie éolienne, rapporteront d’énormes revenus à l’Écosse au fil du temps, parallèlement à une décision de réintégrer l’UE une fois indépendante.

Fiona Hyslop, secrétaire à l’économie du gouvernement écossais, a déclaré : « Avec nos ressources et nos avantages économiques, le contrôle de la politique économique et l’adhésion à l’UE, l’Écosse serait très bien placée pour faire croître l’économie.

Faites-nous savoir si vous pensez que l’Écosse atteindra le zéro net d’ici 2045 dans la section commentaires ci-dessous.