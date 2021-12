Dans une étude de l’Organisation européenne des consommateurs, les chercheurs ont découvert que les pompes à chaleur peuvent aider à réduire les factures de chauffage d’un quart par rapport au coût des chaudières à gaz conventionnelles. L’étude a également révélé que les chaudières à hydrogène « ne seront jamais une option rentable ».

L’Organisation européenne des consommateurs a conseillé à l’Union européenne et à ses États membres de donner la priorité au déploiement des pompes à chaleur et d’éviter de fixer un objectif de mélange d’hydrogène dans les réseaux de gaz existants, en raison des coûts élevés pour les consommateurs.

Les pompes à chaleur peuvent coûter entre 4 000 et 15 000 £ à acheter et à installer, ce qui est bien plus que le coût moyen de 1 000 £ d’une chaudière à gaz.

Mais une chaudière à hydrogène coûte au moins trois fois plus cher à faire fonctionner qu’une pompe à chaleur, selon Bloomberg.

Le coût de fonctionnement annuel moyen d’une pompe à chaleur s’élève à 743 £, contre 2 784 £ pour une chaudière à hydrogène.

Monique Goyens, directrice générale de l’Organisation européenne des consommateurs, a déclaré : « L’électrification, que ce soit par une pompe à chaleur ou le chauffage urbain dans les villes, combinée à des améliorations de l’efficacité énergétique, sera beaucoup moins chère et pratique que l’hydrogène.

Elle a déclaré qu’il était « essentiel que les consommateurs ne soient pas poussés à investir dans des expériences coûteuses, comme l’hydrogène ».

Les chaudières à gaz traditionnelles seront interdites d’installation dans les maisons nouvellement construites d’ici 2025.

L’interdiction des chaudières à gaz ne s’appliquera qu’aux nouvelles constructions car une bonne isolation est nécessaire pour assurer la conservation de la chaleur.

Il n’est pas prévu d’éliminer progressivement les chaudières à gaz dans les maisons existantes et le Boiler Guide indique qu’une interdiction totale des installations de chaudières à gaz dans les maisons existantes n’entrera probablement en vigueur que beaucoup plus près de 2050.

Des groupes de campagne comme Insulate Britain ont exhorté le gouvernement à isoler tous les logements sociaux en Grande-Bretagne d’ici 2025 et à équiper toutes les maisons britanniques d’isolation d’ici 2030, mais le Premier ministre n’a pas encore répondu à leurs demandes.

