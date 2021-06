Énergie verte: UP Discom a demandé de payer Rs 7 245 crore

Le montant à déposer par UPPCL comprend Rs 1 459,3 crore pour ne pas avoir atteint ses objectifs de RPO jusqu’à FY21, tandis que le montant du solde est destiné à remplir les obligations de RPO FY22. C’est pour la première fois que le service public UP a été invité à payer les fonds RPO à l’avance.

Le régulateur de l’électricité de l’Uttar Pradesh a demandé à la compagnie d’électricité d’État Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL) de déposer 7 244,7 crores de roupies dans un fonds de réglementation d’ici janvier 2022 pour respecter les obligations d’achat d’énergie renouvelable (RPO) pour l’exercice 22 et régler les arriérés. Cette décision donnerait l’assurance de paiement indispensable aux producteurs d’électricité solaire, éolienne et hydraulique fournissant de l’électricité à l’État.

Le montant à déposer par UPPCL comprend Rs 1 459,3 crore pour ne pas avoir atteint ses objectifs de RPO jusqu’à FY21, tandis que le montant du solde est destiné à répondre aux obligations de RPO FY22. C’est pour la première fois que le service public UP a été invité à payer les fonds RPO à l’avance.

Les “impayés” de l’Uttar Pradesh – créances en attente de 45 jours ou plus – envers les producteurs d’électricité s’élevaient à 5 688 crores de roupies à la fin de l’exercice 21. En mars, le régulateur avait ordonné à l’UPPCL d’acheminer tous les paiements aux producteurs d’énergie renouvelable via le fonds de réglementation RPO pour garantir que ces développeurs soient payés à temps. Plus de Rs 709 crore ont déjà été payés à ces développeurs au cours des trois premiers mois de l’exercice en cours du fonds RPO.

En gardant à l’esprit le flux de liquidité des dcoms, le régulateur a autorisé l’UPPCL à déposer le fonds sur le compte en 10 versements égaux entre juillet 2021 et janvier 2022. Le montant requis équivaut à environ 10 % du coût annuel d’achat d’électricité de l’État, les experts ont souligné.

Pour le déficit cumulé des objectifs de RPO, le montant du dépôt a été calculé à 1 Rs/unité pour l’électricité non achetée par l’État jusqu’à FY21. Pour l’estimation de la consommation FY22, elle est calculée à Rs 4,37/unité, ce qui correspond au coût moyen d’achat d’électricité des discos UP. L’UPPCL devra également soumettre des rapports de conformité trimestriels sur ces dépôts au fonds RPO, a déclaré le régulateur. Comme le déficit de l’objectif de RPO jusqu’à l’exercice 21 était significativement plus élevé pour les secteurs non solaire et hydel que pour l’approvisionnement en énergie solaire, le régulateur a demandé à l’UPPCL de « revoir sa stratégie d’achat d’énergie renouvelable ».

Déclarant que des tarifs beaucoup plus bas ont été découverts lors de récentes enchères solaires dans d’autres États, UP a récemment annulé la vente aux enchères de 184 mégawatts (MW) de centrales solaires menée en février 2020 où le tarif de Rs 3,17/unité a été découvert. Sur les 40 000 MW de capacité solaire installée dans le pays, l’Uttar Pradesh abrite environ 1 700 MW.

Les tarifs de l’énergie solaire ont atteint un niveau record de 1,99 Rs/unité en décembre 2020 dans le cadre d’enchères organisées par Solar Energy Corporation of India (Seci) au Gujarat. En novembre 2020, un tarif de Rs 2/unité a été découvert dans les enchères solaires de Seci pour le Rajasthan.

Le Centre a prescrit des RPO qui obligent les discoms à acheter une part minimale d’énergie renouvelable pour répondre à leurs obligations d’approvisionnement conformément à la trajectoire RPO à long terme fixée par le ministère de l’Énergie de l’Union. « Nous faisons pression sur les États pour qu’ils atteignent leurs objectifs de RPO », a récemment déclaré le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’« actuellement, les sanctions pour les échecs de RPO sont légères, dans les amendements à la loi sur l’électricité, nous proposons d’augmenter les sanctions » . “Nous avons déjà des objectifs RPO, valables jusqu’en 2022 et nous étendrons les objectifs RPO jusqu’en 2030”, a déclaré Singh.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.