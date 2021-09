Energy Freedom attire les mineurs de Bitcoin dans certains États américains

Visitez l’article original*

De nouvelles recherches montrent les différences marquées entre les États et leurs prix de l’énergie, des politiques qui définiront une génération.

Les mineurs de Bitcoin recherchent les sources d’énergie les moins chères disponibles pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Les États dotés d’un réseau énergétique déréglementé, comme le Texas et le Wyoming, laissent les clients choisir entre les fournisseurs d’énergie, attirant ainsi les mineurs et favorisant l’innovation. En revanche, des États hautement réglementés avec des politiques de limitation de l’énergie, comme la Californie et le Connecticut, élèvent artificiellement les prix de l’énergie, repoussant les mineurs et l’innovation. Les États favorables au Bitcoin seront ceux qui bénéficieront le plus de l’innovation et du développement technologique au cours des prochaines décennies.

Les sociétés minières de Bitcoin ont afflué aux États-Unis au milieu d’un exode de hashrate hors de Chine, alimenté par d’importants investissements dans les talents et l’équipement. Dans une industrie dont le profit est fortement tributaire du prix de l’électricité, les fermes minières choisissent délibérément leur emplacement pour assurer les marges les plus élevées. Certains États autorisent les clients à choisir leurs fournisseurs d’énergie, ce qui permet de réduire les coûts et de proposer des solutions sur mesure. D’autres régions, cependant, imposent des mandats, gonflant ainsi les prix et repoussant les entreprises cherchant à créer des emplois et à rejoindre une communauté.

Selon les données du Global Energy Institute, des États comme le Texas et Washington ont le prix moyen de l’électricité le plus bas du pays. Sans surprise, les deux États sont parmi les destinations préférées des mineurs de bitcoins, qui affluent là où l’électricité est bon marché puisque leurs coûts variables sont principalement constitués d’énergie.

Le Texas, Washington, le Wyoming, l’Utah et une poignée d’autres États fournissent aux clients une énergie fiable à sept à neuf cents le kilowattheure (kWh). Cependant, les prix de l’énergie aux États-Unis peuvent atteindre presque le double de ceux de certains États des côtes est et ouest. La Californie, le Connecticut, le Maryland et quelques autres États facturent aux clients 15 cents ou plus par kWh, le prix de détail de l’énergie le plus élevé du pays.

“La carte montre qu’il existe des différences marquées d’un État à l’autre”, a déclaré le Global Energy Institute. « Alors que le bouquet énergétique disponible dans un État jouera un rôle important dans les prix de l’électricité de l’État, les politiques de limitation de l’énergie dans certains États agissent pour augmenter artificiellement les prix, ce qui rend le prix de l’électricité beaucoup plus élevé pour les consommateurs et les entreprises. »

Les États où les prix de l’énergie sont les plus élevés sont ceux qui imposent des mandats et restreignent les choix. La Californie, par exemple, applique plusieurs lois et incitations liées à l’énergie, notamment les carburants et véhicules alternatifs, les technologies de pointe et la qualité de l’air. L’État s’est depuis longtemps engagé à restreindre la capacité des fournisseurs d’énergie à s’engager dans des initiatives pétrolières et gazières. En 2019, il a interdit l’approbation de nouveaux puits d’extraction de pétrole et s’est fortement opposé aux efforts de la Maison Blanche pour étendre l’extraction de pétrole et de gaz sur les terres fédérales. Ces conditions repoussent les mineurs de bitcoins et la plupart des entreprises dépendantes d’une énergie bon marché loin de l’État de Californie.

Le Texas, d’autre part, “a un réseau électrique déréglementé qui permet aux clients de choisir entre les fournisseurs d’électricité”, a rapporté CNBC. Cette liberté de choix permet aux mineurs de bitcoins de se brancher au réseau énergétique et de profiter d’une énergie bon marché tout en diminuant les émissions de carbone. Des entreprises à travers les États-Unis, telles qu’Upstream et Great American Mining, ont construit des centres de données d’extraction de bitcoins spécifiquement conçus pour tirer parti du gaz torché et de l’énergie échouée – abondante dans l’État. À Washington, l’énergie hydroélectrique a permis aux fermes minières de bitcoins de tirer profit des énergies renouvelables.

Alors qu’un examen minutieux, une réglementation intense et des politiques de limitation de l’énergie gonflent les prix de l’énergie et repoussent les mineurs, la liberté de choix et une législation plus conviviale permettent des coûts inférieurs et un environnement plus accueillant pour les exploitations agricoles intéressées à s’installer. Alors que la Silicon Valley appartient au passé, les États Bitcoin sont en passe de devenir les foyers d’un nouveau système financier basé sur une monnaie saine.