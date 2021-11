Enes Kanter change de nom

Enes Kanter n’est plus Enes Kanter. Le pivot turc, l’actualité ces derniers temps plus pour ses déclarations que pour ses performances en piste, a décidé de changer de nom. Il le fait un jour avant d’être officiellement citoyen américain. Son nouveau nom, prénom en fait, ne laisse pas indifférent : Enes Kanter Liberté.

Libertad sera son premier nom de famille et Kanter fera partie de son nom. Cela a été avancé par le journaliste Shams Charania. Kanter, 29 ans, en est à son deuxième passage en tant que joueur des Boston Celtics, après y avoir joué pour la saison 2019-2020. En cela, pour l’instant, il a joué 9 matchs (aucun n’a commencé) avec une moyenne de 11,2 minutes. Depuis qu’il est arrivé en NBA, c’est le parcours dans lequel il évolue le moins.

Le centre des Celtics de Boston, Enes Kanter, change légalement son nom en Enes Kanter Freedom, a appris @TheAthletic @Stadium. Kanter sera son deuxième prénom, Freedom est son nouveau nom de famille. Il devient citoyen américain lundi. – Shams Charania (@ShamsCharania) 28 novembre 2021

Mais cela n’a pas empêché les gens de beaucoup parler de lui ces derniers mois, fût-ce pour d’autres problèmes extra-sportifs. Pendant des années, il a été découvert comme un militant des droits sociaux et humains, à commencer par son propre pays. Ses critiques à l’encontre du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan ont été très dures, atteignant appeler le président turc le « Hitler de notre siècle ». Le gouvernement d’Erdogan a tenté de l’arrêter en 2019, l’accusant d’appartenir à une organisation terroriste. En juillet 2020, Kanter a partagé sur les réseaux sociaux un échantillon des « centaines » de menaces de mort qu’il recevait quotidiennement.

Plus récemment, la polémique est venue de sa critique du gouvernement chinois pour son « manque de respect des droits de l’homme », appelant le CIO à déplacer les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, où ils doivent se tenir, vers un autre site hors du territoire chinois. Mais cela ne s’est pas arrêté là, et Il s’est également impliqué avec la marque de sport Nike pour avoir des affaires dans le pays asiatique et avec LeBron James comme l’une des images les plus importantes de la marque : « L’argent sur le moral du roi », a-t-il tweeté le 18 novembre.