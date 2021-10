Enes Kanter des Celtics déclare que le «tyran d’insécurité» de la Chine, Xi Jinping, ne devrait pas accueillir les Jeux olympiques

Le centre des Celtics de Boston, Enes Kanter, a fustigé samedi le président chinois Xi Jinping pour violations des droits humains dans un tweet, affirmant qu’il devrait être interdit d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

Kanter a semblé prévisualiser les nouvelles baskets qu’il portera lors du match de Boston contre les Wizards de Washington plus tard samedi soir. Les baskets portaient trois messages : « Pas de Pékin 2022 », « Déplacez les jeux » et « Pas de droits, pas de jeux ».

Le centre des Celtics de Boston, Enes Kanter, affiche un message sur ses chaussures lors de la première mi-temps d’un match de basket de la NBA contre les Wizards de Washington, le mercredi 27 octobre 2021, à Boston. (Photo AP/Charles Krupa)

« Le gouvernement chinois génocidaire et le tyran peu sûr derrière tout cela, XI JINPING ne doivent pas être autorisés à accueillir les prochains Jeux olympiques d’hiver », a tweeté Kanter. « Dites NON à @Beijing2022 !! »

Kanter était de retour à l’offensive cette semaine, attaquant Xi pour la persécution présumée des musulmans ouïghours par la Chine. Auparavant, il avait visé Nike et son co-fondateur, Phil Knight. Il a accusé Nike d’utiliser du « travail d’esclave » en provenance de Chine pour fabriquer des chaussures.

« Au propriétaire de @Nike, Phil Knight », a tweeté Kanter lundi. « Que diriez-vous de réserver des billets d’avion pour nous et de nous envoler ensemble pour la Chine. Nous pouvons essayer de visiter ces camps de travail ESCLAVE et vous pouvez le voir de vos propres yeux. »

Enes Kanter (13) des Boston Celtics affronte Isaac Bonga des Raptors de Toronto lors de la seconde moitié d’un match de basket de la NBA, le vendredi 22 octobre 2021, à Boston.

Il a également renouvelé l’invitation à LeBron James et Michael Jordan, ajoutant: « @KingJames @ Jumpman23, vous êtes les bienvenus aussi. #EndUyghurForcedLabor. »

Le message contenait des images d’une paire de chaussures de la collection Nike « Jordan » qu’il avait marquées des messages « HYPOCRITE NIKE », « MODERN DAY SLAVES », « NO MORE EXCUSES » et « MADE WITH SLAVE LABOR ».

BOSTON, MASSACHUSETTS – 22 OCTOBRE: Enes Kanter # 13 des Boston Celtics regarde avant lors du match d’ouverture à domicile des Celtics contre les Raptors de Toronto au TD Garden le 22 octobre 2021 à Boston, Massachusetts. (Maddie Meyer/.)

Nike et la marque Jordan n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Kanter a également qualifié Xi de « dictateur brutal ».

Breck Dumas de Fox News a contribué à ce rapport.