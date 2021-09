Enes Kanter détaille son inquiétude pour les joueurs NBA Unvaxxed sur CNN ⋆ .

in

Seulement 10 pour cent de la NBA reste non vacciné. Mais leur hésitation inquiète toujours de nombreux joueurs vaccinés tels que le vétéran de la NBA Enes Kanter, qui a rejoint le New Day de CNN.

“La majorité des joueurs de la NBA, plus de 90 pour cent sont vaccinés et ils vont bien à 100 pour cent”, a déclaré Kanter à CNN. Jean Berman. « La NBA investit beaucoup d’argent et de temps dans la santé. Les joueurs écoutent les médecins à propos de tout. Opérations chirurgicales, régimes alimentaires, blessures – en matière de vaccination, ils devraient certainement écouter les médecins. »

Bien qu’ils aient vu leurs coéquipiers se faire vacciner sans problème, certains joueurs hésitent à se faire vacciner après avoir adhéré à de folles théories du complot. Un récent rapport de Rolling Stone affirme que la superstar de la NBA Kyrie Irving a suivi et aimé les publications Instagram d’un théoricien du complot qui pense que le vaccin fait partie d’un “plan de satan” pour contrôler la population noire.

“Certaines des raisons qu’ils m’ont données étaient époustouflantes”, a déclaré Kanter à propos des raisons pour lesquelles certains joueurs refusent le vaccin. “Ils disaient des théories du complot selon lesquelles le gouvernement essaie de nous mettre une puce… Je n’avais rien à dire.”

Kanter sait tout sur le fait de ne pas avoir confiance dans le gouvernement, étant donné que son pays d’origine, la Turquie, l’a accusé de terrorisme pour ses critiques du président. Recep Tayyip Erdoğan.

Kanter a également déclaré qu’il n’avait aucun problème avec les équipes qui refusent de payer les joueurs pour les matchs qu’ils manquent en raison de leur hésitation à se vacciner. La NBA peut inciter à obtenir le jab en assouplissant les restrictions de Covid, mais elle ne peut pas appliquer un mandat de vaccin sans l’approbation de la Players Association. Cela n’excuse toujours pas les joueurs des lois locales de la ville, qui empêcheront les joueurs non vaccinés d’entrer dans leurs arènes d’origine à New York et à San Francisco.

« Si vous ne jouez pas, à quoi vous attendez-vous ? » dit Kanter à Berman. “C’est une loi de l’État d’être vacciné à l’intérieur et la NBA et les joueurs doivent suivre ces règles.”

Mais selon Kanter, il ne devrait pas s’agir uniquement d’argent. Le vétéran de la NBA souhaite que les joueurs non vaccinés tiennent également compte de leurs familles et de leurs coéquipiers.

“Vous avez des gars partout sur vous”, a déclaré Berman, notant que Kanter joue une marque physique de basket-ball. « Transpirer sur vous, respirer sur vous, cracher sur vous, que pensez-vous du fait que certains de ces joueurs pourraient ne pas être vaccinés ?

“Nous ne jouons pas au ping-pong”, a répondu Kanter. “C’est un sport de contact, pendant 48 minutes, un joueur non vacciné va transpirer et respirer partout sur moi tout le match et je ne pense pas que les joueurs vaccinés seront à l’aise pour affronter ces gars-là.”

