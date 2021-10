Enes Kanter explose à nouveau la Chine rouge

Enes Kanter, qui vient de déchirer la Chine pour son oppression du Tibet, a maintenant attaqué le régime pour son traitement des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes. Dans une nouvelle vidéo, Kanter, portant un t-shirt « Freedom for Uyghur », déclare :

En ce moment où je prononce ce message, torture, viol, avortements forcés, stérilisations, séparations familiales, détentions arbitraires, camps de concentration, rééducation politique, travail forcé. . Tout cela arrive actuellement à plus de 1,8 million d’Ouïghours dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Le gouvernement chinois a pris des mesures radicales pour réprimer le peuple ouïghour simplement parce qu’il embrasse sa propre religion, sa propre culture, sa langue, son histoire et son identité. La région ouïghoure est devenue une prison à ciel ouvert et un état de surveillance où les libertés sont inexistantes pour le peuple ouïghour. Le gouvernement chinois a envoyé des Ouïghours ainsi que des Kazaks, des Tadjiks et d’autres groupes musulmans dans des camps de concentration pour simplement demander un passeport, envoyer des SMS à quelqu’un à l’étranger ou croire en tout ce qui ne correspond pas au programme du Parti communiste chinois.

Kanter a ensuite fustigé les dirigeants de certains pays à majorité musulmane pour ne pas avoir défendu la population ouïghoure. Il a nommé le Premier ministre pakistanais Imram Khan, le roi d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan et le président iranien Ebrahim Raisi.

Kanter a également attaqué des stars du sport musulmanes pour la même raison. Dans ma partie préférée de la vidéo, il appelle Kareem Abdul Jabbar, ancien grand et actuel expert de la NBA, Kareem Abdul Jabbar. « Pourquoi restes-tu silencieux ? » demande le centre des Celtics. « Dis quelquechose. Faire quelque chose. Parlez. Votre silence et votre inaction est complicité.

Ne retenez pas votre souffle en attendant que des voyous comme Jabbar s’élèvent contre les violations des droits humains en Chine. Je soupçonne qu’il se soucie plus de sa marque que de ses compatriotes musulmans.

Sur une note positive, Brad Stevens, ancien entraîneur des Celtics et actuel président des opérations de basket-ball de l’équipe, a exprimé son soutien à Kanter. Après la sortie de la vidéo « Free Tibet », Stevens a eu une courte rencontre avec Kanter. Selon Stevens, il a déclaré au joueur « nous allons toujours soutenir l’un de nos joueurs et leur droit à la liberté de parole et d’expression ».

L’entraîneur de Boston, Ime Udoka, a également affirmé le droit de Kanter à la liberté d’expression, bien qu’un peu tièdement. Il a dit « [Kanter] est très passionné par beaucoup de choses, et il a la liberté de dire ce qu’il veut. « C’est au-dessus de mon département », a-t-il ajouté.

De toute évidence, la Chine ne diffusera plus les matchs des Celtics. Zut, ce n’est même pas le streaming des matchs des Philadelphia 76ers parce que Daryl Morley est maintenant le directeur général de cette équipe. Morley a exprimé son soutien à la liberté de Hong Kong lorsqu’il dirigeait les Houston Rockets. Il a présenté une sorte d’excuses, mais la Chine n’a pas été apaisée.

Qu’en est-il du temps de jeu de Kanter ? Il n’en a eu aucun dans deux des trois premiers matchs de Boston. Dans l’autre, il n’a joué que cinq minutes.

Avec Al Horford de retour dans l’alignement, le temps de Kanter sera probablement limité à l’avenir. Cependant, il est assez bon pour en jouer. Je suppose, compte tenu du commentaire de Brad Stevens, qu’il le fera, mais nous verrons.