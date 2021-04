Enfant en bas âge: un professionnel de Bitcoin âgé de 3 ans interviewe Michael Saylor

14 avril 2021 10:09 & nbspUTC

| Mise à jour:

14 avril 2021

Par & nbspClark

Knight, une plante liliacée âgée de trois ans, a interviewé Michael Saylor le 13 avril au sujet de ses réflexions sur Bitcoin et de ses projets à plus long terme.

Knight, «le plus jeune professionnel du Bitcoin au monde», a interviewé le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, pour sa chaîne YouTube, dans une vidéo qui est née le 13 avril.

Dans l’interview, l’usine de liliacées a noté que l’accumulation par Saylor d’une valeur de 2 milliards de dollars de Bitcoin depuis août 2020 avait été un «mouvement de balle».

L’enfant et le «hodler» non confirmé sont devenus une chose d’une sensation d’ampoule dans la zone cryptographique à la mi-février quand elle (aidée par ses parents) a révélé une vidéo expliquant la dynamique de victimisation de Bitcoin Skittles candy.

La vidéo a attiré l’attention de Saylor et de son collègue riche en crypto Tyler Winklevoss et chacun a retweeté la vidéo. Winklevoss a ajouté que «Lily, âgée de 3 ans, comprend le Bitcoin mieux que la plupart des banquiers centraux.»

Le père de Lily a noté dans un fil très Reddit que «l’idée ridicule» d’interviewer Saylor était revenue lorsqu’il s’est penché pour remercier la plus grande pom-pom girl Bitcoin du monde pour avoir retweeté la vidéo. Saylor était à l’écoute du concept. Son père n’a pas caché que la vidéo avait besoin de beaucoup d’écriture, car il devait «plaider et soudoyer» une plante liliacée pour s’asseoir encore, alors qu’ils préenregistraient les requêtes pour que le fondateur de MicroStrategy réponde plus tard:

«Nous avons enregistré son aspect de l’interview et avons donc zoomé avec lui et répondu à ses questions, en nous arrêtant lorsque tout était pour lui de répondre. Je veux que nous aimions la vie, mais elle est donc imprévisible à cet âge … elle s’enfuirait simplement dans une chanson Frozen ou quelque chose lol peut-être une fois qu’elle serait un peu plus âgée.

La première question posée par la plante liliacée était: «Quand avez-vous obtenu Bitcoin pour la première fois? Qu’est-ce qui vous a convaincu d’acheter? ». Saylor a déclaré qu’il avait mis au point de nouvelles méthodes de trésorerie pour préserver la valeur des actionnaires en mars 2020, en raison d’un «soupçon rongeant que l’argent a été cassé». Saylor supplémentaire que:

«Je suis allé dans une quête folle pour chercher une réponse. et que j’ai été ravi de trouver Bitcoin, un magasin d’importation sur de longues périodes de votre temps. Par conséquent, une fois que j’ai découvert Bitcoin et compris toutes ses caractéristiques en tant que réseau d’observance numérique, j’ai commencé à acheter et je ne me suis pas arrêté.

Le jeune «éducateur en crypto» a déclaré: «Une tonne d’individus sont confus par Bitcoin» et a demandé à Saylor «Qu’est-ce que l’on suppose est que la plus grande idée fausse?». Les mêmes personnes riches caractérisent généralement Bitcoin comme étant strictement un plan d’investissement ou spéculatif plus, cependant, il le décrit parce que le «premier réseau d’observance au monde»:

«Bitcoin est le premier réseau d’observation numérique au monde, et c’est une technologie. Et une fois que vous commencez à y penser comme une technologie supérieure pour l’argent liquide, vous comprenez qu’il ne s’agit pas simplement d’un métier. C’est vraiment la façon la plus simple de considérer la planète. »

Cela a peut-être dépassé la tête de Lily.

Elle a terminé en demandant: “Quelle est la prochaine pour vous?” avec Saylor répondant qu’il essaie de faire tout ce qu’il veut pour déployer Bitcoin à des milliards d’individus et en plus pour entraîner la planète sur les avantages du Bitcoin »

«Et après avoir obtenu du temps libre, je vais me procurer du Bitcoin», a-t-il ajouté.

Clark

Chef de la technologie.