“Enfant, je venais de Chelsea”

14/06/2021 à 12:25 CEST

Daniel Guillen

L’ailier du Borussia Dortmund, Jadon sancho, un fan de Chelsea a déclaré dans des déclarations recueillies par TalkSport : “Enfant, j’étais un fan de Chelsea, je ne vais pas mentir. Lampard était mon joueur préféré quand j’étais enfant, j’adorais la façon dont il jouait, à quel point il était direct et le sang-froid qu’il avait avec le ballon à son pieds”.

Le Britannique, qui a été exclu de l’appel pour le premier match de l’Angleterre au Championnat d’Europe, est l’un des noms les plus bruyants à quitter le Borussia Dortmund cet été. Manchester United est le principal placé et aurait même déjà présenté une offre formelle de 70 millions d’euros, tel que rapporté par la BBC.

Le joueur issu des catégories inférieures de Watford est l’une des figures principales de l’équipe allemande avec seulement 21 ans. En 2015, il a signé pour Manchester City, mais deux ans plus tard, il se tourne vers le football allemand et sa performance a été absolue: a participé à 137 matchs officiels et a marqué 50 buts et distribué 64 passes décisives.

Le plus désiré dans le Premier

L’excellent niveau de Jadon Sancho en Bundesliga a attiré l’attention des principaux clubs de Premier, dont Liverpool et Manchester United.. Ses 16 buts en 38 matchs cette saison, en plus de sa capacité à cracher et à dribbler, ils ont fait de l’extrême un profil extrêmement marquant dans un contexte tel que le football britannique.

Le Borussia Dortmund, où il a encore deux ans de contrat, ne serait pas disposé à se débarrasser de l’attaquant et aurait même rejeté une première offre de Manchester United., plus de 60 millions de livres.