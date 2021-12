Enfant, le Game Pass le jour de Noël aurait été incroyable

Vous avez 12 ans. Les jeux vidéo sont un luxe, et à juste titre. Ils sont chers et vous êtes satisfait de ce que vous obtenez – peut-être deux nouveaux jeux sur un an. Réfléchissez bien à ce que vous allez choisir car vous y jouerez de nombreuses fois. Vous pourriez jouer un peu plus en faisant de la location occasionnelle ou si vos amis n’ont pas également opté pour les gros frappeurs comme vous l’avez fait. La plupart des jeux sont vécus via les pages des magazines de jeux vidéo, souvent plus d’images que de mots, mais c’est bien.

Vous avez Street Fighter 2 Special Champion Edition le jour de Noël, un jeu auquel vous pouvez jouer avec votre frère et vos amis, à l’infini. C’est un grand jour. Personne ne le nie. Plus tard dans la journée, vous relisez le dernier numéro de Mean Machines. Vous pensez peut-être que vous auriez dû demander Sonic Spinball.

Puis le Père Noël arrive. Il est maintenant 16h le jour de Noël, mais qui s’en soucie ? Vous ne discutez pas avec le grand homme. Il tient un ticket d’or, arborant les mots « Game Pass Ultimate » et il vous le donne.

Soudain, votre bas grossit, puis s’ouvre en éclats, les jeux Mega Drive s’empilent jusqu’au plafond. Vous ne pouvez pas en croire vos yeux « levés depuis 4 heures du matin ». C’est un miracle de Noël. Vous basculez entre Aladdin, Gods et Chuck Rock 2, et oui, même Sonic Spinball. Quelle est cette magie ? Et Sonic Spinball est-il même si bon ou êtes-vous aveuglé par le fait que, enfant, vous aimiez bêtement Sonic the Hedgehog?

C’était une autre époque, bien sûr. Les jeux numériques n’étaient pas une chose. Internet n’était même pas une chose. Si vous vouliez voir un jeu en dehors d’une capture d’écran avant de l’acheter, vous deviez demander à votre mère de convaincre la personne de Dixons de vous laisser faire un tour sur l’unité de démonstration. Mais je pense à ce que c’est que d’être un enfant de nos jours et d’avoir potentiellement autant de jeux facilement accessibles. J’aurais été sur la lune.

Il y a bien sûr un argument contre Game Pass, principalement centré sur le fait de ne pas posséder de jeux et le service finissant par fausser le développement pour maximiser l’engagement et maintenir les abonnements Game Pass. Je n’ai jamais été un collectionneur de jeux. Je vendrais le peu que j’avais pour financer en partie l’achat de nouveaux jeux et vendre des consoles entières pour mettre la main sur autre chose. Donc, les titres de cyclisme Game Pass dans et hors du service ne m’auraient pas dérangé le moins du monde.

Mon contre-argument à ceux qui s’opposent au Game Pass est qu’il ouvre les jeux à plus de personnes. En tant qu’enfant, le sentiment de manquer quelque chose est peut-être à son apogée. Il y a toujours un enfant qui obtient tout, ou pire encore, un membre de la famille qui a tout – la SNES, avec ce jeu Turtles que vous vouliez vraiment et un Super Scope. Il n’est pas possible de tout avoir, la plupart d’entre nous le savons, mais si les petits Jimmy et Julie veulent vraiment jouer à Forza Horizon 5 avec des enfants de leur classe, et que Game Pass rend cela possible, c’est génial.

Mis à part le mépris discutable des classes d’âge, moi, 12 ans, je passerais un jour de Noël incroyablement bon cette année avec un abonnement Game Pass Ultimate: Halo Infinite, Forza Horizon 5, Minecraft, Psychonauts 2, Among Us, Dirt 5, Football Manager, The Master Chief Collection, Hades… la liste s’allonge encore et encore. Cela n’inclut même pas les jeux que je découvrirais et jouerais uniquement grâce au Game Pass.

Enfant des années 80 et 90, l’idée d’un service comme Game Pass aurait été impensable. Le genre d’idée qui faisait rire dans la cour de l’école. Maintenant, il est difficile d’imaginer qu’il n’existe pas. Les enfants d’aujourd’hui l’ont bien compris, du moins dans le monde des jeux vidéo.