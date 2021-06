Enfant poignardé à mort alors que les crimes violents de Dallas montent en flèche. Une autre ville dirigée par les démocrates en déclin. – RedState ⋆ 10z viral

Vous n’avez pas besoin d’être McGruff the Crime Dog pour reconnaître ce qui se passe dans les villes américaines ; Les crimes violents explosent dans le paysage urbain américain. Comme nous l’avons couvert plus tôt cette semaine, le vol à l’étalage est monnaie courante à San Francisco, Chicago est en plein désarroi car il est interdit à la police de poursuivre la plupart des criminels à pied, et maintenant, nous avons un rapport selon lequel Dallas est la dernière région métropolitaine à dépasser le nombre de meurtres à ce point en 2020.

Mais, comme nous en discuterons aujourd’hui, la solution à ces problèmes réside à la fois dans le fait que le gouvernement s’attaque au crime et qu’il se concentre sur des politiques qui incitent à la paternité.

Fox4 rapporte qu’«à mi-parcours de 2021 et que les crimes violents sont en passe d’éclipser 2020. L’année dernière, il y a eu 252 homicides, ce qui est le plus important depuis près de deux décennies».

En effet, comme le note la chaîne de télévision locale, jeudi de cette semaine, “un enfant a été poignardé à mort, un homme a été abattu alors qu’il conduisait et un autre homme a été abattu dans son appartement du nord de Dallas”.

Selon la police, cette victime jeudi était une fillette de sept ans. Le suspect dans cette affaire est Troyshaye Mone Hall, 23 ans.

Elle « fait face à des accusations de meurtre qualifié et de voies de fait graves avec une arme mortelle. Elle a été incarcérée juste avant 23 heures jeudi.

Le Dallas News rapporte que Hall est actuellement en probation. Elle a déjà eu des démêlés avec la justice, notamment en menaçant de poignarder son petit ami.

Les dossiers judiciaires montrent que Hall purge huit ans de probation avec jugement différé après avoir plaidé coupable en 2017 à des accusations de voies de fait graves et de cambriolage d’une habitation. La police a déclaré qu’elle avait menacé son petit ami avec un couteau à la fin du mois de mai de la même année. Quelques jours plus tard, elle a été accusée d’être entrée de force dans un appartement où vivait le cousin du petit ami – la police a déclaré que le petit ami y séjournait et que Hall pensait à tort que le cousin était sa nouvelle petite amie – et d’avoir attaqué l’autre femme.

Hall n’est que le dernier exemple d’un criminel homicide qui sévit en Amérique. CNN a récemment déclaré à ses lecteurs que :

Les grandes villes américaines ont vu une augmentation de 33% des homicides l’année dernière alors qu’une pandémie balayait le pays, des millions de personnes se sont jointes aux manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière, et l’économie s’est effondrée sous le poids de la pandémie – une flambée de la criminalité qui s’est poursuivie en le premier trimestre de cette année.

Les critiques, bien sûr, disent que les crimes violents peuvent être imputés aux armes à feu et qu’un contrôle accru des armes à feu est nécessaire pour résoudre le problème. Cela n’a aucun sens, étant donné que les coups de couteau et les agressions physiques sont également en augmentation. Et même s’ils ne l’étaient pas, comme les lecteurs de RedState le savent très bien, ces villes ont souvent les lois de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays, qui finissent par autoriser uniquement les méchants à avoir des armes à feu.

Ce qui est rarement rapporté dans les médias grand public, c’est que les crimes violents de ces villes sont gérés de manière démocratique, et ce depuis des décennies. Prenez Dallas par exemple, il n’y a eu qu’un seul maire républicain depuis 1995. Les autres ont été démocrates, sauf pendant un an un indépendant a occupé le poste.

Les démocrates de ces villes ont tout essayé, de la réforme des cautions à la justice réparatrice, en passant par le contrôle des armes à feu, l’augmentation du nombre de travailleurs sociaux, et pourtant, ils continuent d’augmenter. Mais il y a vraiment deux domaines éprouvés qui empêchent toujours la criminalité d’augmenter.

La première est la politique « Fenêtre brisée ». Il s’agissait de la répression sévère du maire de New York, Rudy Giuliani, contre les crimes de faible intensité, comme poursuivre un vandale pour avoir brisé une fenêtre, comme moyen de sortir avec des criminels d’autres crimes violents. Selon City Journal, la politique a eu des résultats retentissants. « Avec Broken Windows comme élément clé d’une réforme plus large des services de police (y compris l’introduction de nouvelles mesures de responsabilisation et une analyse informatique des modèles de criminalité), l’ère Giuliani a vu la criminalité grave chuter de 65% à Gotham, déclenchant une revitalisation à l’échelle de la ville. »

La deuxième raison est celle que la plupart des « dirigeants » américains hésitent à discuter ; le manque de pères dans les villes. L’Amérique est actuellement confrontée à ce qui devrait être considéré comme une épidémie d’absence de père. C’est à l’échelle nationale, mais en 2017, 70% de tous les foyers dans les grandes villes étaient sans père. Selon le professeur Melissa McKearny, cela a des effets désastreux pour les enfants :

« … la recherche montre systématiquement que les enfants qui vivent avec deux parents mariés ont des taux de pauvreté plus faibles, ont des scores plus élevés aux tests cognitifs dans l’enfance, ont moins de problèmes de comportement. Ils semblent avoir de meilleurs résultats de santé. Ils sont moins susceptibles de vivre dans la pauvreté à 25 ans. Ils sont plus susceptibles de terminer leurs études collégiales et ils sont moins susceptibles de devenir eux-mêmes de jeunes parents célibataires.

Ce problème peut sembler être un cycle sans fin. L’absence de père augmente depuis des décennies. À mesure que les enfants grandissent dans des communautés sans père, ils pensent que c’est la norme. Et ainsi, le problème de l’absence de père est transmis à la génération suivante et avec les problèmes de comportement qui conduisent au crime et à la dégradation de la société.

Ainsi, jusqu’à ce que l’accent soit mis sur la paternité en Amérique, ainsi que sur la modélisation de la « réforme de la justice » non pas sur le fait d’autoriser davantage de criminels dans les rues, mais comme l’a montré le maire Giuliani, en durcissant la criminalité de niveau inférieur, nous pouvons nous attendre à ce que ces taux de criminalité continuent. . Mais, à une époque où le Parti démocrate semble plus concentré à montrer qu’il n’y a pas de différences entre les hommes et les femmes et qu’avoir un père et une mère n’a pas d’importance, ainsi que les procureurs de district qui veulent moins se concentrer sur la criminalité de bas niveau , il est difficile de voir l’une ou l’autre de ces questions politiques arriver au premier plan de la plate-forme du parti démocrate.