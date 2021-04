“ Enfant spécial ” Ryan Mason avait un cerveau de football dès l’âge de sept ans et était si bon que Tottenham n’avait même pas besoin de procès

Ce sont les débuts de Ryan Mason dans sa carrière de manager, peut-être plus tôt qu’il ne l’aurait espéré, mais son entraîneur d’enfance révèle que le patron par intérim de Tottenham avait toujours l’étoffe d’un bon manager.

À 29 ans, l’ancien milieu de terrain est le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League et est devenu hier soir le plus junior à avoir supervisé la victoire alors que les Spurs venaient de l’arrière pour battre Southampton 2-1.

Mason est la première personne à gérer un club de haut niveau dans la vingtaine

Intervenant pour remplacer Jose Mourinho à bref délai plus tôt cette semaine, la vie de Mason dans le football n’a jamais vraiment suivi le scénario.

Un affrontement écœurant avec le défenseur de Chelsea Gary Cahill en 2018 l’a laissé avec un crâne fracturé, qui nécessitait 14 plaques de métal, 28 vis et 45 agrafes – forçant la fin de sa carrière de joueur à 26 ans.

Le seul aspect positif a été l’épanouissement d’un jeune entraîneur brillant, Mason gravissant les échelons à Tottenham depuis qu’il a rejoint le personnel du club il y a trois ans.

Et étant donné qu’il s’agissait d’un homme identifié à un cerveau de football extraordinaire âgé de sept ans, nous ne devrions pas être surpris.

La carrière de joueur de Mason est arrivée à une conclusion tragique et précoce

Découvert par l’ancien milieu de terrain des Spurs et de Chelsea Micky Hazard, Mason était un enfant si talentueux qu’il a pu contourner le processus de test à Tottenham lorsqu’il a rejoint l’académie à l’âge de huit ans.

Soudainement, Mason a la chance de décrocher un premier trophée aux Spurs depuis 2008 quand il mène l’équipe à Wembley pour la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City dimanche.

«Quand j’ai pris ma retraite du football professionnel», a déclaré Hazard à talkSPORT 2, «j’ai créé ma propre école de football.

«Beaucoup d’enfants de la région réservaient à l’école, Ryan était l’un d’entre eux. Je pense qu’il avait six ans à l’époque et qu’il fréquentait toutes les écoles de football que j’ai dirigées.

Le cerveau du football de Mason était évident dès son plus jeune âge

«J’en ai fait un cours hebdomadaire, dans lequel je les entraînais un soir par semaine, et Ryan y serait inscrit.

«J’ai vite compris que c’était un gamin avec un très, très bon cerveau de football pour quelqu’un d’aussi jeune.

«Je me suis donc opposé à l’entraînement à ses côtés pour voir s’il pouvait rebondir comme je le pense, et bien sûr, c’était une seconde nature pour lui.

Mason a signé un contrat professionnel avec les Spurs en 2008 et y est resté jusqu’à ce que Hull l’achète en 2016

«J’ai continué à l’entraîner pendant un petit moment, il était trop jeune pour emmener les Spurs.

«Quand je l’ai emmené aux Spurs, j’ai dit à l’entraîneur de l’époque, Robbie Stepney, ‘Écoutez Robbie, j’ai ce talent spécial, mais je ne l’amène pas pour un essai’.

«J’ai dit:” La seule façon de le faire entrer est de le signer, car il est vraiment spécial “.

«Vous ne pouviez pas signer avant d’avoir moins de neuf ans, je l’ai accueilli vers l’âge de sept ou huit ans, il a fait un peu d’entraînement pendant un certain temps, puis quand il était assez vieux pour signer, ils l’ont signé sur mon dis comme ça.

“Robbie a accepté et le reste appartient à l’histoire, tout est assez surréaliste maintenant.”

