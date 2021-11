Enfants asthmatiques et grippés : pourquoi la vaccination est-elle indispensable ?

Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe a un objectif très clair : vacciner au moins 75 % des plus de 65 ans et du personnel de santé, ainsi que de dépasser 60 % en Enceinte et d’autres personnes présentant des conditions à risque.

En ce sens, les allergologues rappellent que les enfants asthmatiques sont un groupe vulnérable aux complications du virus de la grippe. « Dans ce groupe d’enfants, et en particulier chez ceux qui souffrent d’une forme modérée ou sévère de la maladie, l’infection peut l’aggraver », explique le Dr Carmelo Escudero, président du Comité sur l’allergie infantile de la Société espagnole de Allergologie et Immunologie Clinique (SEAIC).

Pour cette raison, l’Union européenne recommande la vaccination annuelle contre la grippe pour les patients asthmatiques. « Parce qu’il s’agit d’une stratégie rentable et du risque élevé de complications chez les patients atteints de processus chroniques, en plus d’un risque plus élevé d’échec thérapeutique chez les enfants, la vaccination annuelle contre la grippe doit être envisagée chez les patients souffrant d’asthme modéré et sévère, à la fois les adultes comme enfants », précise le médecin Javier Dominguez-Ortega, Président du Comité Asthme du SEAIC.

Pour le reste du les enfants allergiques il n’y a aucune indication pour recevoir le vaccin, car le risque de souffrir de complications liées à la grippe est le même que celui de la population générale.

Concernant l’opportunité de vacciner les enfants allergiques ou asthmatiques à la grippe, l’expert rappelle que « les parents d’enfants allergiques ou asthmatiques doivent consulter leur pédiatre sur l’opportunité de la vaccination antigrippale, en particulier chez ceux qui souffrent de formes modérées ou sévères de l’asthme ou d’autres maladies pulmonaires chroniques », conclut le Dr Escudero.

Indication du vaccin contre la grippe chez les enfants allergiques aux aliments et aux médicaments

Bien que la vaccination contre la grippe soit indiquée pour les personnes appartenant à des groupes à risque, les allergologues conseillent de vacciner toute la population contre ce virus.

« Pour le moment, cette recommandation peut être étendue à la population générale, en raison des circonstances de cette année. Nous ne savons vraiment pas avec certitude comment une personne souffrant de la grippe va réagir et à son tour coronavirus», explique le docteur Nancy ortega, président du comité d’allergie aux médicaments du SEAIC.

De même, l’expert remarque que les personnes allergiques devraient également être vaccinées contre la grippe, malgré leur sensibilité à certains des excipients de ce vaccin.

«En général, les traces sont des quantités infimes d’une substance et la personne allergique doit avoir une extrême sensibilité pour réagir après l’administration. Cependant, et étant donné qu’il existe différents vaccins contre la grippe avec différents excipients, en général, vous pouvez toujours en administrer un qui ne contient pas l’allergène à l’origine des réactions », précise-t-il.

Il n’y a pas de contre-indication entre vaccin et allergie

Il existe différents types de vaccins contre la grippe et ils sont différents les uns des autres. Parmi les excipients se trouvent généralement : le polysorbate, des traces d’œuf et même certains antibiotiques, comme la néomycine.

« En raison de la variété des vaccins et de la composition de leurs excipients, si une personne est allergique aux œufs, il lui est conseillé d’administrer un vaccin qui n’en contient pas. Il en va de même avec les personnes allergiques à certains antibiotiques, il leur est conseillé d’éviter celui qui contient de la néomycine parmi ses excipients », détaille l’expert.

En ce sens, le Dr Ortega insiste sur le fait qu’il n’y a aucune contre-indication à l’administration de la vaccination antigrippale chez les personnes qui souffrent d’allergies alimentaires ou médicamenteuses et, par conséquent, la grande majorité d’entre elles devraient pouvoir se faire vacciner.

Enfin, à titre indicatif, et pour tout type de vaccin, toute personne ayant subi anaphylaxie multiple ou images de mastocytose ou une autre maladie pouvant provoquer une anaphylaxie, si vous êtes vacciné contre la grippe, vous devriez passer plus de temps en observation, notamment entre 30 et 45 minutes.

« Généralement, dans les lieux où le vaccin est administré, les professionnels de santé sont prêts à faire face à toute éventualité qui surviendrait, il faut donc se rendre en toute confiance au centre de vaccination », conclut l’expert.