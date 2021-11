Enfants dans le besoin 2021 : combien a été collecté pour la charité pendant la nuit ?

Children In Need a de nouveau collecté une somme énorme (Photo: BBC)

Children In Need est toujours l’une des plus grandes soirées caritatives du calendrier et l’événement de 2021 n’a pas déçu.

La nuit, qui voit une multitude de célébrités s’impliquer pour collecter des fonds essentiels pour aider les enfants et les jeunes défavorisés à travers le Royaume-Uni, recueille toujours un montant impressionnant.

Alors, combien Children in Need 2021 a-t-il collecté au total ? Le total final révélé dans la nuit était un énorme 39 389 048 £, ce qui a fracassé le total de plus de 37 millions de £ de l’année dernière.

Parmi les stars participant à la collecte de fonds, qui était animée par Graham Norton et Mel Giedroyc, figuraient Ed Sheeran et Tom Grennan, qui ont tous deux offert des performances musicales époustouflantes pour récolter des dons.

Chaque année, les émissions de télévision préférées des fans reçoivent également des éditions spéciales, et l’émission de cette année a vu The Repair Shop et First Dates bénéficier du traitement Children In Need.

First Dates a vu Charlie Brooks d’EastEnders s’associer à Simon Gregson de Coronation Street en tant que personnages respectifs, Janine Butcher et Steve McDonald, pour un rendez-vous plutôt inconfortable.

Pendant ce temps, Paddy McGuinness, Jimmy Carr, Alison Hammond et Amanda Holden ont filmé une version spéciale de leur programme I Can See Your Voice, où ils devaient deviner si les gens sont de bons chanteurs ou non en fonction de leurs performances de synchronisation labiale.

Les téléspectateurs ont également eu droit à une performance très spéciale de 9 à 5 mettant en vedette certaines des stars de la comédie musicale avec Louise Redknapp et les stars de RuPaul’s Drag Race UK.

Parmi les autres stars qui ont apporté leur soutien, citons Stephen Fry, Harry Maguire et le météorologue gallois Owain Wyn Evans qui ont contribué 3 601 138 £ au total en participant à un drumathon de 24 heures.

La collecte de fonds, qui dure depuis 1980, a également été tournée dans les studios de la BBC à Salford pour la première fois cette année, et son single caritatif actuel est la reprise de Niall Horan et Anne-Marie du classique Everywhere de Fleetwood Mac.

