Quatre de ses enfants sont issus de son second mariage avec l’avocate Marine Wheeler, dont il s’est séparé en 2018.

Le couple a eu quatre enfants : Lara Lettice, Milo Arthur, Cassie Peaches et Theodore Apollo.

Lara, 28 ans, est l’aînée des quatre enfants de M. Johnson avec Mme Wheeler.

Elle est écrivain, éditrice et animatrice, dont le travail a été présenté dans The Spectator, British Vogue et The Evening Standard.