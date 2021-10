Enfants de célébrités dont les costumes ne déçoivent jamais la nuit d’Halloween

Envoi d’une alerte de gentillesse majeure !

Bien sûr, une partie essentielle (et peut-être la plus amusante) de chaque célébration d’Halloween est un joli costume. Que vous ayez commencé à planifier des semaines à l’avance ou la veille, vous habiller est une façon amusante et festive de sortir du personnage, de revenir sur les principales tendances de la culture pop de l’année, de vous sentir un peu effrayant et de lancer le reste des vacances à venir. saison.

Certains des looks les plus emblématiques de ce rituel des fêtes ont été portés par les meilleurs talents d’Hollywood. Rappelles toi Kendall Jenner‘s célèbre prise sur l’un des Fembots d’Austin Powers? Ou peut-être êtes-vous encore secoué par Heidi Klum et mari Tom Kaulitzs’en prend au couple d’ogres Shrek et à la princesse Fiona ?

Peu importe les célébrités que vous avez en tête, parfois la plus grande saveur peut être trouvée dans un emballage de taille amusante ! Pour ne pas être en reste par leurs parents adultes, plusieurs enfants célèbres ont porté cette tradition au niveau supérieur de gentillesse.