Enfants de moins de 13 ans utilisant les médias sociaux; abus sexuel en ligne

Une étude de recherche sur l’utilisation des plateformes de médias sociaux par les mineurs a révélé que plus de 40% des enfants de moins de 13 ans les utilisaient, alors que les comptes seraient censés être limités aux adolescents et aux adultes. La recherche comprenait TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat.

L’étude a également révélé qu’un tiers des mineurs avaient vécu une «interaction sexuelle en ligne», qui comprenait le fait de se voir demander ou de recevoir des photos de nus…

Ajoutant à la préoccupation, les enfants sont beaucoup plus susceptibles de bloquer simplement ceux qui envoient des messages inappropriés qu’ils ne le sont de les signaler à un parent ou à un tuteur.

Thorn, une organisation à but non lucratif de protection de l’enfance, a mené des recherches auprès de 2 000 enfants aux États-Unis.

Les jeunes utilisent bon nombre des mêmes plates-formes très populaires que les adultes, souvent en dépit des limites d’âge mises en place par la plate-forme. Ils sont attirés par les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, de générer du contenu et de créer une clientèle, et d’explorer sans crainte de jugement. Bien qu’Internet offre des possibilités illimitées de connexion et de découverte, il crée également de nouvelles opportunités de risques et de dommages. Près de la moitié des participants (48%) ont déclaré qu’ils se sentaient mal à l’aise, avaient été victimes d’intimidation ou avaient eu une interaction sexuelle en ligne. Alors que les expériences les plus courantes signalées concernaient l’intimidation ou le fait d’être généralement mal à l’aise (38%), 1 participant sur 3 a déclaré avoir eu une interaction sexuelle en ligne. Les options de réponse codées comme une «interaction sexuelle en ligne» dans l’analyse comprenaient: se faire demander une image ou une vidéo nue, être invité à aller «en cam» avec un flux nu ou sexuellement explicite, être envoyé une photo ou une vidéo nue, ou être envoyé messages sexuellement explicites. Les interactions sexuelles en ligne les plus courantes signalées par les participants impliquaient la réception de messages sexuels (comme un «sexto», 21%), la réception d’une photo ou d’une vidéo nue de l’expéditeur (18%) ou la demande d’une photo ou d’une vidéo nue (18 %).

Les pires plates-formes pour les messages abusifs sexuels étaient Instagram et Snapchat, avec 16% des mineurs sur les deux plates-formes signalant des interactions sexuelles.

Les mineurs qui se trouvaient à la réception de ces messages étaient deux fois plus susceptibles de bloquer l’expéditeur qu’ils ne l’étaient d’informer un parent ou un tuteur. Soixante-six pour cent ont déclaré avoir bloqué la personne, 46% l’ont signalé sur la plateforme et seulement 29% l’ont dit à un parent ou à un tuteur.

Thorn recommande que les enfants soient mieux avertis des risques et spécifiquement informés que les contacts sexuels en ligne avec un mineur sont illégaux et doivent toujours être signalés. Les plates-formes doivent garantir que les outils de reporting sont liés aux sources d’aide et de soutien, et le blocage doit déclencher des signaux d’alarme similaires à ceux des rapports. Les outils de blocage doivent également être améliorés pour éviter un nouveau contact après un blocage, ce qui est actuellement courant.

Photo par Gaelle Marcel sur Unsplash

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: