Enfants morts après qu’un château gonflable a été propulsé dans les airs – « Événement très tragique » | Monde | Des nouvelles

Jeudi, une rafale de vent dans une école primaire de Devonport, en Tasmanie, a propulsé une maison gonflable à environ dix mètres (32 pieds) dans les airs alors que les enfants étaient à l’intérieur. Les enfants fêtaient le dernier jour de l’année scolaire.

Deux garçons et deux filles de sixième année sont morts après leur chute et cinq autres ont été blessés.

Le commandant de la police de Tasmanie, Debbie Williams, a décrit la scène comme « très confrontante et pénible ».

Elle a déclaré dans un communiqué: « Il semble qu’une rafale de vent ait fait s’élever le château dans les airs. »

« Il s’agit d’un événement très tragique, et nos pensées vont aux familles et à la communauté scolaire au sens large, ainsi qu’à nos premiers intervenants.

« Des conseils sont mis à la disposition des familles touchées par cela dans la communauté scolaire ainsi que des premiers intervenants. »

Le journaliste d’ABC Monte Bovill a tweeté que les habitants « se sont précipités vers l’école pour récupérer leurs enfants ».

La police et les services d’urgence ont été alertés d’un incident grave à l’école primaire Hillcrest de Devonport jeudi vers 10 heures, heure locale.

Plusieurs hélicoptères de sauvetage ont transporté les enfants tandis que des unités de police et plusieurs équipes d’ambulances étaient sur les lieux.

LIRE LA SUITE : Le gouvernement australien victime d’une attaque de ransomware « importante »

Scott Morrison, le Premier ministre australien, a déclaré : « Les événements qui se sont produits aujourd’hui à Devonport en Tasmanie sont tout simplement bouleversants.

«Ils sont juste incroyablement déchirants.

«De jeunes enfants passent une journée amusante, avec leurs familles, et cela tourne à une tragédie si horrible, à cette période de l’année, cela vous brise le cœur.

«Je veux juste dire, aux parents, aux familles et aux amis, à tous ceux qui étaient là, aux autres jeunes enfants là-bas, je prie juste pour que vous ayez une grande famille autour de vous et de grands amis, et vous pouvez traverser cette horrible tragédie . «

Des accidents impliquant des châteaux gonflables se sont produits dans le passé.

Un an plus tôt, une fille est décédée au Royaume-Uni après avoir été jetée d’un château gonflable qui, selon des témoins oculaires, a explosé sur une plage de Norfolk.