Enfer à la Naw! – L’acteur / chanteur Darius McCrary nie avoir rencontré la star trans Sidney Starr | VOIR

Darius McCrary – Sidney Starr / Instagram

*Acteur Darius McCrary s’arrête Sidney Starr‘s prétend que les deux sont un élément. Bien que Sidney prétende qu’ils sortent ensemble depuis près d’un an, un représentant de Darius dit que c’est la tentative « désespérée » de Sidney de revenir à la télé-réalité.

Le représentant confirme que le couple s’est rencontré lors du tournage de « STAR » sur FOX en 2017 et qu’ils sont amis depuis, mais le représentant prétend qu’elle ment sur la nature de leur relation.

Dans une déclaration obtenue par The Shade Room, le représentant a déclaré: « McCrary a gardé une amitié amicale avec Starr, qui a persisté à créer de fausses histoires et relations avec notre client dans une triste tentative de revenir sur » Love & Hip Hop : New York.' »

Le représentant, qui a également remplacé Sidney auparavant mais l’a lâchée avant cet incident, ajoute: « Darius n’a aucun intérêt à sortir avec Starr, mais restera amis et soutiendra son voyage pour revenir à la télé-réalité. Mona et les cadres sont conscients de son comportement désespéré.

ATTENDRE! Darius McCrary lui-même vient de publier une vidéo sur le problème. Vérifiez-le ci-dessous

