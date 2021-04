«  Enfilez votre armure  »: le député du TMC Mahua Moitra dit à Mamata Banerjee de défier le Premier ministre Narendra Modi à Varanasi

Le Congrès de Trinamool a également laissé entendre que le CM du Bengale occidental Mamata Banerjee pourrait affronter le Premier ministre Narendra Modi de Varanasi lors des élections générales de 2024.

Un jour où le Premier ministre Narendra Modi a balayé la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, lui demandant si elle prévoyait de se présenter à partir d’un autre siège après avoir senti une défaite à Nandigram, le Congrès de Trinamool et son député Mahua Moitra ont frappé le Premier ministre sur la remarque et a déclaré qu’il devrait se préparer au défi qu’il allait relever sur son propre terrain lors des élections de 2024 à Lok Sabha. «Contester depuis le deuxième siège? Le PM Modi pique Mamata Banerjee. Oui, monsieur le premier ministre, elle le fera. Et ce sera Varanasi! Alors allez mettre votre armure », a déclaré Moitra dans un tweet.

Le Congrès de Trinamool a déclaré que Mamata Banerjee l’emportait sur Nandigram et que la question de son combat depuis un autre siège ne se posait pas. «Didi gagne Nandigram. La question de son combat depuis un autre siège ne se pose pas. @narendramodi Ji, retirez-vous de vos efforts pour tromper les gens avant qu’ils ne voient vos mensonges avec la fin de la nomination dans WB. Recherchez un siège plus sûr en 2024, car vous serez confronté à un défi à Varanasi », a déclaré l’AITC dans un tweet contestant le Premier ministre Narendra Modi.

Les élections de Lok Sabha auront lieu en 2024. Le PM Narendra Modi avait gagné de Varanasi pour le deuxième mandat consécutif dans les sondages de 2019. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a contesté le siège de Varanasi Lok Sabha contre le Premier ministre Modi en 2014, mais a perdu par une marge de plus de 3,5 voix lakh. Le tweet du TMC suggérant un défi au PM Modi sur son propre terrain a déclenché une vague de spéculations si Mamata prendrait réellement le combat direct avec Modi ou si le TMC alignerait un candidat poids lourd contre lui.

Fait intéressant, le tweet du TMC intervient après que Mamata a contacté les partis d’opposition pour appeler à l’unité pour lutter contre le BJP et son programme de division. Dans une lettre adressée à plusieurs dirigeants de partis d’opposition, dont Sonia Gandhi, Mamata a déclaré que le moment était venu de mener une lutte unie contre le BJP et a suggéré qu’ils organisent une réunion pour discuter de la voie à suivre une fois les élections à l’Assemblée terminées.

Mamata Banerjee est enfermée dans une bataille difficile avec son protégé devenu adversaire Suvendu Adhikari de Nandigram. Adhikari, le député en exercice de la circonscription, avait rejoint le BJP en décembre de l’année dernière. Le BJP et le TMC ont tous deux mené une campagne intensive dans la région et ont pris le dessus à la fin du scrutin au siège très en vue de la deuxième phase des élections à l’Assemblée du Bengale occidental. Alors que Mamata Banerjee dirigeait la campagne du TMC, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le chef du BJP JP Nadda, le député Manoj Tiwary et l’acteur Mithun Chakraborty se sont précipités pour soutenir Suvendu Adhikari dans la campagne.

Banerjee est passée de sa circonscription traditionnelle de Bhowanipore à Nandigram pour se battre avec Adhikari après que ce dernier l’ait mise au défi de se présenter du siège qui l’avait propulsée au pouvoir il y a plus de dix ans. Adhikari, qui a joué un rôle important dans l’agitation de la terre Singur et s’est tenu aux côtés de Mamata, a juré de la vaincre.

Une grande foule a été vue dans les rassemblements des deux parties, indiquant clairement une bataille difficile, dont le résultat sera annoncé le 2 mai.

