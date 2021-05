Enfin, Chuck Todd n’a pas «laissé ça là pour l’instant» ⋆ .

L’animateur de «Meet the Press», Chuck Todd, a été critiqué pour avoir laissé les invités républicains sur son orateur du dimanche matin s’en tirer en crachant des mensonges et des théories du complot et en ne contestant pas leurs proclamations sans fondement. Ce qui est devenu sa signature de fin d’interview, «Nous devrons le laisser là pour l’instant», exaspère les téléspectateurs.

Au cours des questions-réponses de ce matin avec le représentant Dan Crenshaw (R-Texas), cependant, Todd a riposté lorsque le législateur a tenté de se distancier du «grand mensonge» selon lequel l’élection présidentielle de 2020 avait été volée à Donald Trump et que l’éviction de Liz Cheney de la position de leadership numéro trois du GOP à la Chambre ne concernait pas vraiment son opposition au commandement continu de l’ancien président au parti.

Todd a demandé à Crenshaw, qui a affirmé dimanche qu’il n’était pas un «loyaliste de Trump», s’il convenait qu’elle avait été évincée pour ne pas avoir transporté l’eau de Trump. “Non, fondamentalement je ne le fais pas,” répondit Crenshaw. Il a poursuivi en disant que le caucus républicain doit maintenant «parler des choses qui intéressent les Américains». Il a énuméré plusieurs problèmes qu’il a dit que ses électeurs voulaient aborder, tels que l’inflation, la crise frontalière et les pénuries de main-d’œuvre.

«Ce sont des choses qui affectent les gens, pas ce drame interne. L’une des raisons pour lesquelles j’ai accepté de participer à votre émission est de le dire. Ce n’est pas si important pour les gens », a ajouté le membre du Congrès conservateur.

“Mais pourquoi quelqu’un devrait-il croire un mot de vous si le Parti républicain lui-même n’a pas de crédibilité?” Todd riposta.

Après avoir montré un clip de Cheney disant que les républicains doivent «pouvoir dire aux gens que vous pouvez nous faire confiance» et doivent donc rejeter les mensonges de Trump sur les élections, Todd a remis en question l’insistance de Crenshaw selon laquelle il s’agissait simplement d’un «désaccord» sur le Résultats des élections. L’animateur a également demandé à Crenshaw pourquoi il soutenait le procès du procureur général du Texas qui cherchait à rejeter les votes de plusieurs États swing.

«Vous les gars dans la presse avez décrit cela comme une action extrême. Bien sûr, ce n’était pas le cas », a répondu Crenshaw. «Ce mémoire d’amicus était une simple question de la Cour suprême en disant, pouvez-vous s’il vous plaît parler de cette question de savoir si les changements de processus lors de l’élection de dernière minute, non approuvés par la législature, peuvent être jugés constitutionnels? C’était une question.”

«C’est le problème de nombreuses personnes», a rétorqué Todd. «Vous êtes assis ici en train de dire: ‘Non, non, non, j’avais juste une question précise.’ Pourtant, ce que vous avez fait est militarisé par l’ancien président.

Todd a également souligné que le responsable républicain en charge du recomptage d’audit du comté de Maricopa a récemment qualifié Trump de «déséquilibré» après que l’ancien président ait faussement accusé le comté de supprimer sa base de données électorale.

“Je comprends que vous voulez mettre cela derrière vous, mais il est le chef de votre parti et il n’arrête pas de parler de ces absurdités”, a déclaré le présentateur.

«Il est l’un des nombreux dirigeants du parti. C’est un ancien président », a répondu Crenshaw. «Nous sommes depuis cinq mois dans la présidence du président Biden. Il y a un temps pour passer à autre chose. Vous les gars dans la presse adorez faire ça, et je comprends bien que la presse est largement libérale. »

Ne voulant pas simplement «laisser ça là-bas», Todd répliqua: «Non, non, non. Ne commencez pas ça. Il n’y a rien de plus paresseux que cette excuse!