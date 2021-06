Enfin de bonnes affaires du Barça alors qu’ils obtiennent les signatures d’Aguero et de Garcia

A peine la campagne 2020/21 est-elle terminée que Joan Laporta s’affaire dans les coulisses.

Deux jours, deux signatures. De plus, deux transferts gratuits.

Sergio Aguero et Eric Garcia sont tous deux de bonnes affaires par le conseil d’administration, ce qui est plus qu’on ne peut le dire pour un certain nombre d’achats sous le régime de Josep Maria Bartomeu.

L’Argentin, tant qu’il peut rester relativement sans blessure, est une nette amélioration par rapport à Martin Braithwaite en tant qu’attaquant central.

Que le récit selon lequel il n’a été signé que pour garder Leo Messi heureux ait un grain de vérité ou non est une question secondaire, et non une question dans laquelle cette chronique va entrer.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Pourquoi se débarrasser de Luis Suarez uniquement pour signer Kun ? Ce n’est pas Laporta qui a fait sortir El Pistolero, mais cette décision et bien d’autres sont le gâchis dont le nouvel homme en charge doit s’occuper.

La recherche minutieuse de transferts gratuits de qualité doit donc être applaudie plutôt que dénigrée.

Aguero marquera des buts et, franchement, c’est tout ce dont le Barça a besoin de lui. Il n’est pas employé pour son jeu de liaison ou quoi que ce soit d’autre.

Pour deux saisons à salaire réduit, c’est une évidence. Tout avantage associé à avoir joué avec Messi au niveau international est un bonus supplémentaire.

Garcia, à seulement 20 ans, et joueur qui a grandi à La Masia, pourrait ancrer la défense centrale pour les années à venir s’il tient sa promesse initiale.

Photo de David Ramos/.

Que Pep Guardiola était plus que désireux de le garder à Man City nous en dit long.

“Il n’est pas assez bon pour City donc il n’est pas assez bon pour nous” est un commentaire qui est apparu sur les réseaux sociaux l’autre jour.

Ah bon? … VRAIMENT?! Les gens ne sont pas si stupides sûrement ?!

Les comparaisons avec Gerard Pique sont peut-être un peu prématurées, mais il y a tout lieu de croire que si le développement de Garcia se poursuit comme prévu, il deviendra tout aussi important pour le club que l’a été son contemporain.

Les deux signatures ne devraient pas non plus être la dernière de cette fenêtre pour le Barça.

Même si d’autres entrent gratuitement, cela doit être considéré comme une mesure positive par Laporta et son conseil d’administration alors qu’ils tentent de lutter contre les effets économiques de la pandémie de coronavirus et la mauvaise gestion franchement horrible de l’ère Josep Maria Bartomeu.