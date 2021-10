Enfin, des manettes de jeux vidéo pour bébés de trois mois

Futur fan de Xbox. Photo : BabyGlitch

Les trucs que votre bébé mâche ne ressemblent-ils pas à une manette de jeu vidéo ? Êtes-vous un parent joueur inquiet que votre enfant veuille sortir au lieu de rester assis devant la télévision toute la journée ? BabyGlitch vous soutient avec sa nouvelle gamme d’équipement de jeu pour bébé, comprenant des répliques à petite échelle des contrôleurs Nintendo, PlayStation et Xbox avec des joysticks mobiles et des boutons poppables, tous fabriqués à partir de délicieux silicium sans BPA.

Je dis constamment à mon fils de 10 ans, Seamus, d’arrêter de mâcher la manette Xbox One, mais pour en arriver là, il a fallu des années d’entraînement et de discipline. Il avait l’habitude de mâcher à peu près n’importe quoi, des dés, des pièces de monnaie qu’il trouvait par terre, des autocollants d’avertissement de danger étouffant. Maintenant, ce sont principalement les sticks analogiques Microsoft. Je ne peux qu’imaginer à quel point ce voyage aurait été plus facile s’il avait eu un contrôleur de jeu en silicone à mâcher quand il était bébé au lieu de girafes en caoutchouc, de couvertures et de son frère jumeau.

Si seulement les fondateurs de BabyGlitch, Seth et Mishelle Bruce, avaient eu plus tôt leur idée de contrôleurs pour bébés à croquer. Eh bien, des manettes à croquer pour les bébés. Il n’existe pas de contrôleur pour bébé. Encore.

Marquez vous vous-même. Je suis SNES beige. Photo : BabyGlitch

Actuellement sur Kickstarter avec un objectif modeste de 8 000 $, BabyGlitch s’appelle « la première marque de bébé au monde dédiée aux joueurs, par les joueurs ». Ce qu’ils ont créé est une série de cinq jouets à mâcher pour contrôleurs de jeux vidéo différents inspirés des consoles du monde réel, anciennes et nouvelles. Il existe une manette inspirée de la Nintendo 64, une DualShock, un modèle Xbox One, Super Nintendo et Genesis, offrant aux parents des options quelle que soit la console à laquelle ils souhaitent que leur bébé joue éventuellement.

G/O Media peut toucher une commission

Parce que mâcher du silicium n’occupe les enfants que de trois mois à quatre ans pendant si longtemps, chaque manette BabyGlitch est dotée de boutons qui peuvent être enfoncés puis retirés à l’arrière. Les modèles les plus modernes sont livrés avec des sticks analogiques pour une action agitée. Chaque petit contrôleur a une fente en haut pour un clip pour bébé assorti afin que vos enfants ne puissent pas le jeter par la fenêtre de la voiture sans faire un effort sérieux.

Contrôle probablement aussi bien les jeux Switch N64 que les vrais. Photo : BabyGlitch

«En tant que père d’un nouveau fils, acheter un jouet correspondant était presque impossible; c’était soit une girafe, soit un arc-en-ciel », a déclaré le cofondateur de BabyGlitch, Seth Bruce, dans un communiqué de presse. « En tant que parent joueur qui a grandi en jouant les classiques et les courants, je voulais donner aux parents joueurs et aux futurs enfants joueurs quelque chose qu’ils pourraient vraiment apprécier. »

J’apprécie le sentiment, même si je n’apprécie pas de jeter de l’ombre sur les girafes et les arcs-en-ciel. Une partie de moi craint que les contrôleurs BabyGlitch apprennent aux enfants à mâcher des contrôleurs de jeu comme le fait mon fils. Une autre partie de moi ne peut s’empêcher de regarder cette adorable vidéo promotionnelle.

Une troisième partie de moi (je suis un homme aux multiples facettes) envisage d’en acheter un pour moi-même afin de l’utiliser comme jouet agité. Peut-être l’accrocher autour de mon cou avec une corde ou quelque chose comme ça, pour que je puisse le laisser tomber rapidement d’entre mes dents quand j’ai besoin de prétendre que j’ai grandi.