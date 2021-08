Enfin, des nouvelles du prochain grand film Marvel que tout le monde attend

La première du tapis rouge de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux et la projection limitée des fans n’ont pas seulement apporté les critiques officielles et les spoilers de l’intrigue entièrement confirmés. Nous avons également reçu de nombreuses nouvelles interviews d’acteurs clés de Marvel, dont Kevin Feige. L’homme qui trace le MCU depuis près de deux décennies a répondu à de nombreuses questions sur Shang-Chi et d’autres projets Marvel très attendus. Il a abordé les délais de sortie de Deadpool 3 et Avengers 5 et a taquiné l’arrivée du remplaçant d’Iron Man. Mais il a également parlé de l’approche de Marvel pour le casting des Quatre Fantastiques, sans détailler aucun des noms que Marvel envisage pour le projet.

Précédent Les membres de la distribution des Quatre Fantastiques

Fantastic Four est l’une de ces propriétés de bande dessinée qui est là-haut avec Batman, Superman, Spider-Man et X-Men en ce qui concerne les redémarrages. Jusqu’à présent, nous avons eu deux équipes différentes de Fantastic Four, impliquées dans deux projets distincts au cours des vingt dernières années.

Il y a un casting des Quatre Fantastiques dont nous nous souvenons plus affectueusement. Il comprend Ioan Gruffudd (Reed Richards), Michael Chiklis (Ben Grimm), Chris Evans (Johnny Storm) et Jessica Alba (Sue Storm). Les acteurs sont apparus dans Fantastic Four (2005) et Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer. Chris Evans a ensuite joué le rôle de super-héros pour lequel son plus célèbre, Steve Rogers/Captain America.

Puis est venu le redémarrage des Fantastic Four 2015 que tout le monde déteste. Différents acteurs ont joué la même équipe, dont Miles Teller, Jamie Bell, Michael B. Jordan et Kate Mara. Parmi ceux-ci, Jordan passerait au MCU peu de temps après le fiasco des Fantastic Four 2015, jouant le méchant de Black Panther Killmonger en 2018.

Le nouvel équipage des Fantastic Four

Marvel a confirmé en 2019 qu’il faisait un autre film des Quatre Fantastiques maintenant que Disney détient les droits de la franchise. Mais ce n’est qu’en décembre dernier que Kevin Feige a donné aux fans la preuve tangible que le projet Fantastic Four avançait. Il a révélé que Jon Watts serait dans le siège du réalisateur. Watts a réalisé les trois films Spider-Man dans le MCU. Feige n’a fait aucune mention du casting des Quatre Fantastiques à l’époque.

Nous ne savons pas quand le film sortira en salles, bien que des rumeurs disent que Marvel prévoit de le sortir en 2023. Cela signifierait que Marvel devra tourner le film l’année prochaine. L’annonce complète du casting pourrait bientôt arriver.

Feige n’est pas encore prêt à répondre à cette question. Dans une récente interview, l’exécutif a déclaré à ComicBook que Marvel prévoyait de s’en tenir à la recette qui a fonctionné pour tant de films MCU jusqu’à présent. C’est combiner des talents bien connus avec de nouveaux arrivants.

“Je pense que le MCU est une belle combinaison des deux (acteurs établis et nouveaux visages)”, a déclaré Feige. “Je pense que vous ne cherchez pas plus loin que Simu dans Shang-Chi, comme Chris Hemsworth, comme Tom Hiddleston, comme Tom Holland, un acteur qui n’avait pas été vu par un grand nombre de personnes auparavant, ou vous avez un Benedict [Cumberbatch] entrer dans Doctor Strange ou Christian Bale entrer dans Gor dans notre film d’horreur. C’est toujours une belle combinaison des deux, et il s’agit vraiment de rechercher le meilleur acteur pour le poste, que cet acteur soit encore connu dans le monde ou non.

Le casting que nous voulons

Feige a déclaré à ET Online en juillet qu’il ne pensait pas que Marvel annoncerait bientôt le casting des Quatre Fantastiques. “Cette [Black Widow] est notre premier événement tapis rouge en deux ans », a-t-il déclaré. «Nous verrons ce qui se passera avec les prochains rassemblements et événements de fans où nous pourrons publier plus de nouvelles. J’espère dans un avenir proche.

Les fans ont longtemps demandé à Marvel de choisir deux acteurs en particulier, Reed Richards et Sue Storm. C’est John Krasinski et sa femme, Emily Blunt. Ils ont tous deux abordé ces rumeurs dans des interviews. Krasinski semblait intéressée et excitée tandis que Blunt a rejeté les spéculations selon lesquelles elle rejoindrait bientôt le casting des Quatre Fantastiques.

Espérons que nous saurons bientôt quels acteurs joueront les super-héros des Quatre Fantastiques pour rejoindre les Avengers dans les futurs crossovers.