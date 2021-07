Enfin… des porte-drapeaux

D’Pharoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis et Lane Factor dirigent le casting des chiens de réserve Le casting de Reservation Dogs est principalement composé d’acteurs autochtones, tous les rôles principaux étant interprétés par des acteurs amérindiens. Diriger la distribution et le groupe d’adolescents au centre de l’histoire de la série est D’Pharaon Woon-A-Tai comme Bear […] More