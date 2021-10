Enfin dévoilé le mystère de l’île obsédante de Google Maps | La vie

Différents utilisateurs affirment avoir trouvé un trou noir au milieu de l’océan ou ce qui est beaucoup plus mystérieux, l’île elle-même de la série Lost.

Google Maps est l’une des applications les plus utilisées, et non seulement parce qu’elle nous aide à savoir à quoi ressemblera notre prochaine destination ou à nous y emmener avec les bonnes instructions, mais aussi pour parcourir différents endroits dispersés à travers le monde, et l’un des ceux qui sont récemment devenus viraux c’est une sorte de trou noir au milieu de l’océan.

Bien qu’il soit tout à fait clair que les trous noirs n’existent que dans l’espace, au cours des dernières heures, un petit îlot perdu qui, selon certains, ressemble vraiment à un trou noir a été viralisé, en particulier dans le nord-est de l’Australie.

Et c’est qu’apparemment plus qu’un trou noir c’est une île mystérieuse mais elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant, par conception, et beaucoup pensent déjà qu’il s’agit de l’île de la série Lost.

Ce qui a suscité la méfiance de la communauté c’est que nous sommes face à un îlot de couleur trop sombre, avec différentes vagues qui s’écrasent contre elle, et n’ayant absolument rien d’autre autour d’elle.

Les premiers soupçons concernant la couleur de cette île étrange sont qu’elle aurait pu être censurée par Google pour une raison quelconque, bien qu’un autre utilisateur pense avoir la véritable explication sur l’apparence étrange de cette île.

Et c’est que selon l’utilisateur Goldenstar365 affirme que « la couleur bleue autour de l’île est une couleur peinte pour que les océans soient uniformes sur les cartes. Les îles sont ajoutées en effaçant une partie de ce bleu pour permettre de voir l’image satellite ». La couleur sombre peut être celle des arbres, sous une jungle luxuriante.

Il n’est pas rare de trouver dans Google plus de zones qui sont particulièrement assombries pour ne pas révéler certaines informations confidentielles comme les bases militaires, et maintenant il semble qu’il y ait aussi des îles mystérieuses.

Comme la communauté l’a demandé, nous parlerions de cette île appelée Vostok, un lieu découvert par l’explorateur russe Fabian Gottlieb von Bellingshausen en 1820. C’est une île de 0,24 km², s’élève à 5 m au-dessus du niveau de la mer et appartient à la République de Kiribati, un pays insulaire au nord-est de l’Australie.

Donc, si vous êtes proche de cette région, vous avez peut-être déjà en tête une prochaine destination touristique remplie de mystères.