Enfin, Eiza González évoque la perte tragique d’Octavio Ocaña

Eiza González parle de la perte d'Octavio Ocaña

Après tant d’attente, enfin la célèbre actrice et chanteuse mexicaine Eiza González parle pour la première fois de la perte malheureuse de l’acteur Octavio Ocana, quelque chose que beaucoup de ses fans attendaient de lui depuis l’événement.

Eiza González s’est rendue sur les réseaux sociaux pour parler de la perte tragique et inattendue d’Octavio Ocaña, son partenaire dans « Lola, Érase Una Vez ».

La perte soudaine d’Octavio Ocaña a sans aucun doute provoqué une grande agitation sur les réseaux sociaux en raison de l’affection que le public des téléspectateurs ressentait pour le jeune acteur.

Cependant, la tristesse a également submergé les célébrités qui ont réussi à travailler avec lui sur divers projets de Televisa, et c’est maintenant Eiza González qui lui dédie quelques mots émouvants.

A travers quelques tweets, le actrice La mexicaine a annoncé qu’elle tentait depuis plusieurs jours d’assimiler la nouvelle de la triste perte de son partenaire dans la vie dans la telenovela ‘Lola, Érase Una Vez’ en 2007.

De la même manière, il s’est souvenu des bons moments qu’il a passés à ses côtés et qu’il a ressenti beaucoup de tristesse pour la façon dont il a quitté ce monde.

J’essaie de digérer la terrible nouvelle d’Octavio depuis plusieurs jours. Je veux partager que mon temps avec lui à Lola a été incroyablement spécial, car lui et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, y compris sa famille. Ce qui s’est passé me remplit de tristesse et je n’arrive toujours pas à l’assimiler », a-t-il écrit.

Il est à noter que ce tendre message intervient quelques jours après que les internautes ont demandé à l’actrice de manifester avant la perte de son partenaire, puisque jusqu’à ce moment elle avait gardé le silence.

Dans un autre tweet, elle a mentionné qu’elle regrettait la perte et a dit au revoir à l’acteur en se souvenant du surnom qu’elle a donné à son personnage dans « Lola, Once Upon a Time ».

J’espère que Dieu l’a dans sa gloire et mon cœur va à sa belle famille. Je suis vraiment désolé pour cette perte et ils sont dans mes pensées et dans mon cœur. RIP mon cher pou ! » étaient les mots émotionnels utilisés par Eiza González.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est vendredi dernier, le 29 octobre, qu’on a appris qu’ils avaient tué Octavio Ocana à Edomex.

Les rapports officiels assurent qu’il a refusé de s’arrêter lorsque l’autorité lui a demandé de le faire, alors il s’est enfui.

Sans aucun doute, cet événement a encore des millions de personnes plus que surpris, car jusqu’à présent, ils continuent à extraire plus de données liées à ce qui s’est passé ce jour-là.