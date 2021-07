Enfin! Halle Bailey partage une photo de son look sur la plage dans le rôle de La Petite Sirène

“A été l’expérience la plus difficile d’être loin de tout et de tous ceux que j’ai rencontrés, ressentir des doutes / solitude, mais aussi ressentir autant de liberté et de persévérance pour arriver au bout. Cette expérience m’a rendue beaucoup plus forte que je ne pensais pouvoir l’être”, a déclaré l’actrice de 21 ans.

Il a également remercié ses co-vedettes Jacob Tremblay, qui joue Flounder, et Melissa McCarthy, qui joue Ursula. En outre, Halle a appelé ses abonnés à voir l’action en direct par eux-mêmes avant de diffuser. un procès, étant donné les commentaires pour son casting comme La Petite Sirène.