Enfin le Samsung Galaxy S21 FE serait présenté au CES 2022 | La technologie

Samsung profiterait de la célébration du CES 2022 pour présenter le supposé Galaxy S21 FE.

Maintenant, dans la première semaine de janvier, nous aurons l’un des événements technologiques les plus classiques tels que la célébration de CES 2022, un événement qui se tiendra à Las Vegas entre le 5 et le 8 janvier et où, en général, une multitude d’appareils électroniques sont présentés, mais les téléphones portables ne sont généralement pas vus, bien que peut-être cette année il y aura une exception.

Et c’est que selon le dire de Sammobile, Samsung aurait décidé de présenter le Galaxy S21 FE tout au long du CES 2022, pour un lancement ce même mois de janvier.

Il n’est pas très courant que Samsung présente un téléphone mobile au CES, et quelques années se sont écoulées depuis le dernier, mais compte tenu du fait qu’il semble que le Galaxy S21 FE ait été retardé ces derniers mois pour différentes raisons, surtout pour Sur la question de la crise des semi-conducteurs, les Sud-Coréens n’auraient eu d’autre choix que de choisir cet événement.

Si c’est vrai et voir le Galaxy S21 FE au CES 2022, il serait lancé le même mois, et les Sud-Coréens célébreraient le nouveau Galaxy Unpacked en février pour présenter le Galaxy S22, de sorte que sa toute nouvelle gamme ne serait pas retardée comme les rumeurs précédentes l’avaient assuré. .

Le supposé Galaxy S21 FE est attendu disposent d’un écran FHD + de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran se démarquerait par son design perforé pour abriter la caméra selfie de 32 Mpx.

Cet appareil devrait inclure un module triple caméra et est alimenté par une batterie de 4 500 mAh prenant en charge une charge rapide de 25 W.