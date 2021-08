Enfin les filles sortent pour jouer dans les FIFA 22 Pro Clubs

08/03/2021 à 19h30 CEST

Beaucoup d’informations ont été publiées sur Hypermotion et tout ce qui se passe dans le domaine dans le FIFA 22, mais le point culminant est le incorporation de différents modes de jeu.

Le premier de ces ajouts au Clubs professionnels c’est la présence d’une option avec un grand nombre d’adeptes à laquelle EA Sports consacrera moins de ressources. Quelque chose de similaire a semblé avec le football féminin, qui a fait ses débuts avec un petit nombre de sélections dans FIFA 16 et pendant plusieurs années, il n’a pas reçu beaucoup de soutien. Cependant, depuis quelques éditions qui ont changé et le la présence des femmes dans le jeu a augmenté, sautant cette année à grand terrain avec des hommes.

Dans Volta Football est possible de créer des personnages féminins et cette année aussi il sera possible de le faire dans les Pro Clubs. Les filles pourront jouer à égalité avec les garçons. L’éditeur des footballeurs vous permettra de choisir entre un homme ou une femme, AI et aussi la possibilité d’aligner des femmes dans leurs équipes. C’est la fin du La réticence d’EA Sports à réunir garçons et filles dans FIFA. Cela n’arrive pas dans le monde réel, mais il sera possible de le faire dans les modes de jeu quelque chose qui était nécessaire, comme les clubs professionnels où vous voyez des équipes fantastiques avec des joueurs inventés.

Outre cette arrivée importante, une des autres nouveautés des Clubs Pro est la possibilité de personnaliser le stade, un important détail Dans statistiques de FIFA 22, le possibilité d’éviter joueurs toxiques avec divers filtres, le option pour rechercher des joueurs partageant les mêmes idées et enfin, il sera aussi possible débloquer de nouvelles options chaque fois que le joueur gagne.

FIFA 22 Pro Clubs arrive à fin septembre dans les magasins, selon la version choisie, il sera donc possible de l’acheter à partir de cette date.