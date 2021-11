Enfin, Naruto sortira dans Fortnite – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Les rumeurs s’avèrent vraies, la franchise Naruto fera son apparition dans le populaire jeu vidéo Fortnite. Les gens ont longtemps rêvé que le septième hokage fasse son apparition dans Fortnite et enfin aujourd’hui, cela a été confirmé avec une image qui montre la journée du 16 novembre 2021.

Obsolète, il n’y a aucun détail sur la collaboration, ni sur les skins qui seront dans le jeu ou ce qu’ils feront exactement, peu importe, les fans attendaient ce crossover et le battage médiatique de voir la saga du plus fort ninja de Konoha dans Fortnite n’est pas quelque chose de mineur.

Le jeu pourrait utiliser beaucoup de contenu, à la fois de Naruto et de Naruto Shippuden, Epic Games continue définitivement d’étonner et le monde de Naruto aura un impact sur le monde de Fortnite pendant un certain temps.

Informations de Cadena Noticias