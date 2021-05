Enfin! Salma Hayek et Angelina Jolie dans le premier trailer d’Eternals

Salma a également publié la première bande-annonce officielle. “Très excité! Eternals arrive dans nos salles en novembre.”

Parmi les immortels sont également Kit Harrington, qui joue Dane Whitman, Richard Madden est Ikaris, et cela représente une réunion Game of Thrones. Aussi, Nanjiani joue Kingo, un immortel super fort qui, à l’époque contemporaine, devient une star de cinéma; Ridloff joue Makkari, un super-héros avec de la vitesse; Henry joue Phastos, un inventeur de génie; McHugh joue Sprite qui semble toujours éternellement jeune; Lee joue Gilgamesh et Keoghan joue un solitaire nommé Druig.

Angelina Jolie comme Thena. (YouTube Marvel Studios)

Eternals ouvre dans les salles en novembre de cette année.