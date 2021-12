Enfin, Samuel Molina contre. Jon Fernández, en mai à Malaga

Les contrats et le combat tant attendu par de nombreux fans et par les promoteurs des deux combattants, le Samuel Molina vs. Jon Fernandez, se tiendra en mai ou juin à Malaga, organisé par Saga Heredia.

Le sac offert par le promoteur de Malaga à Maravillabox a été accepté et ils considèrent que quadrupler un titre espagnol sur le plan économique est plus qu’acceptable.

Deux des boxeurs avec le plus d’avenir en Espagne seront mesurés dix tours avec un titre intermédiaire en jeu, dans un combat intéressant dans lequel il y a beaucoup à gagner mais peu à perdre. Ils sont tous les deux jeunes et une défaite ne doit pas ternir leur bel avenir.

Les détails de la date et du lieu exacts seront connus ultérieurement. Le promoteur espère que les fans remonteront le moral et que ce sera un succès.