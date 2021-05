Enfin, Spotify vous permettra de télécharger de la musique sur Apple Watch – .

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé que l’audio sans perte serait disponible dans toute sa bibliothèque de chansons sur Apple Music en juin, ainsi que l’audio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos pour certaines pistes. Cela a immédiatement fait des vagues dans l’industrie et, en quelques heures, Amazon a révélé que son propre niveau de musique sans perte serait gratuit pour tous les abonnés d’Amazon Music Unlimited.

Naturellement, tous les yeux se sont tournés vers Spotify à ce stade, car la société avait annoncé Spotify HiFi en février. Comme son nom l’indique, Spotify HiFi peut «fournir de la musique au format audio sans perte de qualité CD», mais il semblait probable que HiFi serait disponible en tant que complément payant premium. Nous ne savons toujours pas quels sont les projets de Spotify concernant ce niveau, mais la société a annoncé vendredi que de nombreux propriétaires d’Apple Watch attendaient des années pour entendre.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Spotify Premium pourront télécharger des listes de lecture, des albums et des podcasts sur Apple Watch. Chaque utilisateur de Spotify avait déjà la possibilité d’écouter des chansons, des albums, des listes de lecture et des podcasts sur Apple Watch, mais maintenant les utilisateurs Premium peuvent télécharger tous leurs favoris et les emmener partout où ils vont sans avoir leur iPhone sous la main ou être connectés à Internet. .

Voici les étapes à suivre pour télécharger de la musique ou des podcasts à écouter hors ligne:

Recherchez la musique et les podcasts que vous souhaitez télécharger sur votre montre. Sélectionnez la liste de lecture, l’album ou le podcast, appuyez sur les trois points (…) et choisissez «Télécharger sur Apple Watch». Pour vérifier la progression, rendez-vous dans la section Téléchargements de la montre. Une fois les listes de lecture, les albums ou les podcasts de votre bibliothèque téléchargés, vous verrez une petite flèche verte à côté de leurs noms. Connectez vos écouteurs et commencez à écouter, où que vous soyez!

Comme le souligne Spotify, cela devrait être une fonctionnalité particulièrement utile pour les propriétaires d’Apple Watch qui emportent le portable avec eux lorsqu’ils s’entraînent. Avoir à trimballer un iPhone était un ennui inutile, mais maintenant vous pouvez laisser votre téléphone dans la voiture et mettre toute votre musique sur votre Apple Watch.

En plus d’avoir besoin d’un compte Spotify Premium (9,99 $ / mois) pour utiliser la fonction d’écoute hors ligne, vous aurez également besoin d’une Apple Watch Series 3 ou version ultérieure exécutant watchOS 6.0 (mais Spotify recommande d’utiliser au moins watchOS 7.1). Vous aurez également besoin de la dernière version de l’application Spotify, alors assurez-vous que l’application est à jour avant d’essayer de commencer à télécharger des listes de lecture et des podcasts.

