Enfin un combat à quatre? Les Red Bulls rapides prêts à attaquer alors que Mercedes balaie la première rangée · .

Red Bull a longtemps voulu avoir deux voitures compétitives pour prendre la puissance de Mercedes. Après avoir remporté la deuxième ligne derrière leurs rivaux, nous devrions enfin voir le combat à quatre que nous attendions.

Mais le choix des pneus des deux équipes pourrait les mettre dans une position vulnérable au départ de la course de dimanche. L’échauffement des pneus et les conditions de vent variables sont susceptibles de présenter un défi pour tous les pilotes du Grand Prix du Portugal.

L’année dernière, un nouveau tarmac avait été posé sur cet Autodromo do Algarve avant l’arrivée de la Formule 1, qui, selon Max Verstappen, avait pris la piste du «top trois des [his] favoris »vers un endroit où il n’aimait plus conduire. La surface est extrêmement faible en adhérence et les pilotes ont eu du mal à trouver une combinaison de pneus qui fonctionne tout au long du week-end. Cela a même conduit Mercedes à expérimenter l’utilisation des pneus moyens au troisième trimestre, en vain.

Certaines équipes avaient anticipé une amélioration considérable de la surface de la piste. Mais alors que certains événements se sont déroulés au cours des six mois écoulés depuis la dernière visite de la F1 sur la piste, la surface reste faible en adhérence.

Esteban Ocon a déclaré que l’amélioration du rythme d’Alpine était au moins en partie due à la préparation de cette possibilité. «Nous sommes arrivés ici en pensant que la piste allait être bien meilleure que l’an dernier», a-t-il déclaré. «Mais dans notre esprit, nous avons pensé à ce que nous pourrions faire si ce n’était pas le cas et si c’était comme si nous l’avions laissé l’an dernier.»

L’année dernière, quand une brève averse est tombée au départ, les voitures sur pneus moyens ont eu du mal, tandis que celles qui partaient sur les pneus tendres ont pu facilement les dépasser. Cela se reproduira-t-il?

Parmi les 10 premiers partants, les occupants des deux premiers rangs (Mercedes et Red Bull) partiront sur les médiums, tandis que le reste sera sur pneus tendres, barre Charles Leclerc. La plupart des équipes et des pilotes semblent admettre, après les qualifications, que pour le rythme, il n’y a probablement pas de désavantage significatif pour le médium en course.

Mais cela ne tient pas compte du temps plus long nécessaire pour réchauffer les pneus. Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que c’était leur plus grande préoccupation concernant le départ. «Nous voulions que les deux voitures sur le pneu moyen commencent la course et dans l’ensemble, nous sommes heureux d’avoir Red Bull sur le même pneu de départ étant donné que nous avons une position sur la piste», a-t-il déclaré.

«Notre principale préoccupation sera l’échauffement sur cette poulie, les coureurs souples de la troisième rangée et de l’arrière auront un avantage d’adhérence qui pourrait durer un ou deux tours, ce qui peut rendre les choses délicates.

Mais compte tenu de leurs positions de départ, Red Bull est plus en danger immédiat face à cette possibilité. Si l’un de leurs pilotes perd une position face à un démarreur de troisième rangée à pneus souples, cela pourrait retarder de manière cruciale sa poursuite de la Mercedes et anéantir le plan de Red Bull d’utiliser les possibilités stratégiques créées en ayant deux pilotes compétitifs pour récompenser la Mercedes. Mercedes paire à part.

Les conditions venteuses sur le circuit exposé ont été un facteur tout le week-end, et cela va probablement continuer. La vitesse du vent la plus élevée lors des qualifications était de 20,7 km / h, cependant, les conditions de demain devraient actuellement inclure des rafales plus fortes de 24 à 29 km / h pendant la course.

Le tour Q2 de Lewis Hamilton, le plus rapide de toutes les séances de qualification, et le tour Q3 supprimé de Verstappen qui lui aurait valu la pole mais pour quelques centimètres de limites de piste, ont eu leur vitesse exceptionnelle dans le secteur final. Lorsque le vent a légèrement changé pour affecter le secteur final, les voitures n’ont pas pu améliorer les temps au tour.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Si ces conditions sont reproduites pendant la course, cela peut affecter la capacité des voitures à suivre les derniers virages puis à dépasser. Verstappen et Norris se sont tous deux plaints d’être trop proches des voitures dans ce secteur, donc s’il y a une période pendant la course où le vent se déplace pour traverser le virage 15 (comme en Q3), les pilotes peuvent avoir du mal à rester suffisamment près pour utiliser la détection DRS. zone ou pour transporter suffisamment de vitesse pour profiter pleinement de son activation.

Ricciardo sera l’un à surveiller à partir de la 16e place sur la grilleCarlos Sainz Jnr a décrit l’importance de l’effet en qualifications. «Pour moi, c’était la même course Q3 1 à Q3 deuxième course», a déclaré le pilote Ferrari. «J’ai amélioré d’un demi-dixième parce que dans la première manche, j’ai commis une erreur dans le dernier virage.

«Il est vrai que la piste était trois dixièmes plus lente entre Q2 et Q3. Je me souviens être entré dans le virage 13 avec un zéro sur le delta, puis avoir perdu trois dixièmes dans les deux derniers virages. Le vent poussait beaucoup plus. Les données ci-dessous montrent à quel point les conducteurs étaient en difficulté au troisième trimestre.

Pour les voitures fortement touchées par le vent, comme la Williams, cela pourrait s’avérer problématique. Ainsi, malgré les excellentes performances de qualification de George Russell qui le placent à la onzième place au début de la course, il peut avoir relativement peu d’occasions de doubler malgré la vitesse en ligne droite qui semble être l’un des points forts de leur voiture. Russell a enregistré la deuxième vitesse la plus élevée de 321,1 km / h, battu uniquement par Fernando Alonso qui a parcouru à 323,7 km / h, sans réel avantage pour son temps au tour global.

A l’instar de Lance Stroll (17e) et Daniel Ricciardo (16e), Alonso s’est qualifié moins que prévu – surtout compte tenu de la performance de son coéquipier Ocon en sixième. Si les conditions rendent DRS difficile à exploiter, leur montée sur la grille peut soit être forcée à des manœuvres de dépassement plus excitantes, soit atteindre une impasse frustrante parmi d’autres voitures avec le choix des pneus de départ.

Bien que les voitures les plus rapides de la grille soient à peu près là où vous vous attendez à les trouver, Mercedes semble avoir l’avantage sur Red Bull à Portimao, le milieu de terrain est plutôt plus étendu en raison de la séparation des coéquipiers. Les seuls pilotes qui s’aligneront à côté de leurs voitures soeurs sont les deux équipes tout en tête de la grille et Haas, sur la dernière ligne.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Temps de qualification au complet

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

À toi

Les deux pilotes Red Bull vont-ils se battre contre la paire Mercedes? Et qu’est-ce que les goûts d’Alonso, Stroll et Ricciardo peuvent réaliser après des qualifications bien en retard?

Partagez votre point de vue sur le Grand Prix du Portugal dans les commentaires.

Grand Prix du Portugal 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Portugal 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: