Enfin, un livre lumineux qui fonctionne | La technologie

Cela a pris des années, mais il semble que cette fois soit la bonne … Bien qu’il y ait une limitation à laquelle vous devrez vous habituer.

Lampes portables pour lire des livres dans l’obscurité. À un moment de notre vie, tout le monde en a acheté un. Ils sont bon marché et semblent pratiques … Mais la plupart d’entre nous ont cessé de les utiliser en quelques heures.

La plupart de ces lumières sont clipsées sur le côté du livre et orientées avec un bras réglable. Ils font leur travail, mais la plupart générer des ombres et des reflets gênants, ils n’éclairent bien que certaines parties du livre, ou ils sont lourds et ils finissent par fatiguer.

Bowio c’est un nouveau genre de lampe de lecture portable qui a été présenté sur Indiegogo. Il a attiré notre attention car il utilise un design intelligent qui semble fonctionner: illumine le livre entier de manière uniforme, sans ombres ni reflets. Jetez un œil à la vidéo pour la voir:

Bowio se distingue d’abord par son design. Au lieu d’être une pince placée sur le côté du livre, en déséquilibrant son poids, ils sont deux clips magnétiques qui maintiennent les deux couvertures de livres.

Les deux sont reliés par un bracelet en cuir, qui remplit plusieurs fonctions. Étant donné que les deux pinces sont fixées, le poids est équilibré, ce qui empêche le livre d’être inconfortable à tenir. Et, en même temps, l’un tire l’autre, empêchant le volet de se plier sous le poids de la pince, et la lampe de bouger.

Cet anneau en cuir sert également à maintenir les lumières qui illuminent les pages. Comme ils sont cambrés sur le livre, répartir la lumière uniformément sur toute sa surface, éliminant les ombres et les reflets, et empêchant certaines parties des feuilles d’avoir plus de lumière que d’autres.

De plus, dans l’une des pinces magnétiques, il y a un capteur tactile qui permet augmenter ou diminuer l’intensité de l’éclairage.

Le seul handicap est que l’arc en cuir peut obscurcir un peu votre vue selon ce que vous ressentez ou mentez. Mais dans la bonne position, cela ne pose pas de problèmes.

La Lampe de livre Bowio Il fonctionne avec des piles bouton traditionnelles, bien qu’il dispose également d’un chargeur amovible pour une utilisation avec des batteries de type mobile.

Si tu es intéressé, Bowio ne coûte que 41 euros et est disponible en plusieurs couleurs sur Indiegogo. Les envois seront mis en ligne en novembre, vous devrez donc attendre un peu.