Enfin vous pourrez noter les applications Apple dans l’App Store

10/03/2021 à 16:21 CEST

Pendant des années, Apple vous a permis de retélécharger de nombreuses applications intégrées de l’App Store que vous avez peut-être accidentellement ou accidentellement supprimées. Cependant, les listes de ces applications au sein du magasin présentaient une nette différence avec les autres : non il y avait un moyen de laisser une note ou un avis. Cependant, cela semble avoir changé récemment, car les applications d’Apple peuvent désormais être examinées dans le magasin.

En règle générale, les applications Apple n’ont généralement pas de très bonnes notes dans leur propre App Store, en grande partie à cause de leur rigidité, et dans d’autres cas menés par une sorte de bombardement d’avis inefficace.Files, Apple Maps et Home ont des notes comprises entre trois et trois et un demi-étoiles. Apple News compte actuellement 2,3 étoiles. Alors que Podcasts ne reçoit que deux étoiles.

Cela dit, la plupart des applications d’Apple n’ont tout simplement pas encore assez de notes – beaucoup ne dépassent pas les trois chiffres, ce qui signifie Les critiques actuelles représentent un petit échantillon du grand nombre d’utilisateurs iOS.