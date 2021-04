Enfin, vous pouvez remplacer la télécommande Apple TV que vous détestez par cette télécommande à 15 $ d’Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avez-vous déjà entendu parler de la marque aarooGo? Nous pouvons à peu près garantir que vous ne l’avez pas fait. Ne vous inquiétez pas, nous ne l’avions pas fait non plus jusqu’à ce que nous soyons tombés sur un produit spécifique de la société, mais maintenant c’est l’une de nos marques préférées. En fait, nous pouvons également garantir à peu près que si vous possédez une Apple TV, aarooGo est également sur le point de devenir votre nouvelle entreprise préférée dans le monde.

Apple est plus connue pour ses designs incroyables que toute autre société d’électronique grand public. Il va sans dire à ce stade qu’Apple place la barre dans chacune de ses catégories de produits, et les rivaux de la société copient toujours le travail d’Apple dans leurs propres produits. Des smartphones et tablettes aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables et même à l’Apple Watch, tous les designs d’Apple sont convoités. C’est pourquoi il est toujours si étonnant pour la plupart des fans d’Apple que la société ait réussi à créer ce qui est presque unanimement considéré comme la pire télécommande qui ait jamais existé.

Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles à ce sujet: il y a enfin un remplacement décent de la télécommande Apple TV. Ça s’appelle le Télécommande aarooGo pour Apple TV et cela ne coûte que 14,99 $ chez Amazon!

Tout le monde sait que les pavés tactiles offrent un excellent moyen de s’interfacer avec tant de types d’appareils différents. La liste des produits auxquels cela s’applique est longue d’un mile, mais les télécommandes de décodeur ne figurent pas dessus. La télécommande Apple TV est une source constante de frustration pour les fans d’Apple du monde entier. Le pavé tactile est horrible, provoquant constamment des erreurs de clic. Tout le monde le déteste, mais Apple a jusqu’à présent refusé de bouger.

À la base, le Télécommande aarooGo pour Apple TV est une télécommande Apple TV sans pavé tactile. C’est essentiellement tout ce que vous devez savoir et vous en voudrez un.

Cette nouvelle télécommande de remplacement a des boutons physiques pour chaque fonction Apple TV à l’exception d’un, et c’est le bouton Siri. Siri est cool et tout, mais nous sommes prêts à parier que chaque propriétaire d’Apple TV qui lit ceci en ce moment est plus que disposé à abandonner Siri en faveur d’une télécommande qui n’est pas une parodie. De plus, vous pouvez toujours utiliser l’application Remote sur votre iPhone si vous voulez Siri.

Impressionnant, cette petite télécommande de remplacement peu coûteuse fonctionne avec tous les modèles Apple TV qui ont été publiés jusqu’à présent. Cela comprend l’Apple TV de 1re génération (numéro de modèle A1218), l’Apple TV de 2e génération (A1378), l’Apple TV de 3e génération (A1427 ou A1469), l’Apple TV HD 32 Go et 64 Go (A1625) et l’Apple TV 4K 32 Go et 64 Go (A1842). S’il s’agit d’un lecteur multimédia en continu avec un logo Apple dessus, cette télécommande fonctionnera avec.

En ce qui concerne les fonctions de télévision telles que l’alimentation, le volume et la mise en sourdine, toutes les grandes marques sont couvertes. En plus de cela, la configuration est merveilleusement simple. le Télécommande aarooGo pour Apple TV est livré avec un tableau qui répertorie toutes les grandes marques de téléviseurs, et il y a deux boutons affichés à côté de chacun. Recherchez le fabricant de votre téléviseur et maintenez les deux boutons correspondants enfoncés jusqu’à ce que le voyant de la télécommande devienne rouge fixe. Voila, vous avez terminé. Si vous possédez un téléviseur fabriqué par une entreprise qui n’est pas répertoriée dans ce tableau, vous pouvez contacter le fabricant pour obtenir de l’aide ou simplement essayer chacune des paires de boutons jusqu’à ce que vous trouviez celle qui fonctionne.

Il va sans dire que cette superbe petite télécommande de remplacement est un incontournable pour chaque propriétaire d’Apple TV, et ne coûte que 14,99 $ chez Amazon.

Voici les principaux détails de la page produit d’Amazon:

Il s’agit d’une télécommande de remplacement adaptée aux lecteurs Apple TV, pas à la télécommande d’origine. Fonctionne avec Apple TV A1427 A1469 A1378 A1294 MD199LL / AMC572LL / A MC377LL / A MM4T2AM / A MM4T2ZM / A Mac Music System. Les 5 boutons TV, Entrée / Source d’alimentation, Volume haut / bas et Muet peuvent être programmés pour fonctionner avec la plupart des téléviseurs populaires, tels que Samsung, Sharp, Philips, LG, VIZIO, Panasonic, Toshiba, Insignia, etc. n’est PAS une télécommande Siri, elle n’a donc PAS de commande vocale, PAS de fonction de pavé tactile. Utilisez 2 piles AAA, non incluses.

