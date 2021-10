Engagé à rendre les produits compatibles avec les carburants d’aviation durables : Kishore Jayaraman, Président – Inde et Asie du Sud, Rolls-Royce

Kishore Jayaraman, Président – Inde et Asie du Sud, Rolls-Royce

Le monde est sur Code Red ! La communauté mondiale va se réunir pour la COP 26 au Royaume-Uni à la fin de ce mois. Des changements majeurs doivent être apportés de toute urgence pour faire face aux effets du changement climatique. Le Royaume-Uni accueille conjointement le sommet des Nations Unies où plus de 190 dirigeants mondiaux, représentants de gouvernements, négociateurs, entreprises, y compris la défense et l’aérospatiale, devraient se réunir. Le Premier ministre Narendra Modi arrivera à Glasgow directement depuis le sommet du G-20 à Rome.

Avant la COP 26, Kishore Jayaraman, président – ​​Inde et Asie du Sud, Rolls-Royce partage des détails avec Huma Siddiqui sur ce que l’entreprise fait vers zéro carbone d’ici 2050 et les avions électriques.

Voici des extraits

Pour relever les défis du changement climatique, que fait RR différemment ?

Chez Rolls-Royce, nous nous engageons à atteindre l’objectif mondial de zéro carbone net d’ici 2050. À cette fin, nous nous efforçons d’améliorer l’efficacité et les performances environnementales de nos produits existants et travaillons sur des innovations de rupture qui accéléreront la transition vers le zéro net. Nous avons récemment testé avec succès en vol notre avion tout électrique appelé ACCEL, qui sera une solution de mobilité urbaine nette zéro carbone, adaptée aux taxis aériens. Nous travaillons également sur plusieurs autres solutions respectueuses du climat telles que les micro-réseaux et les piles à combustible à hydrogène et espérons faire partie de la solution pour lutter contre le changement climatique.

Pour qu’une solution fonctionne, nous pensons qu’il doit y avoir une collaboration. Le carburant durable est l’un de ces domaines et nous avons travaillé avec l’industrie pour promouvoir et accélérer la disponibilité de carburants alternatifs. Nous avons travaillé en partenariat avec l’industrie des carburants au cours des deux dernières années pour soutenir l’acceptation et la production de SAF. Dans le même temps, nous travaillons également à rendre nos produits aérospatiaux compatibles avec SAF et de même pour que nos produits de systèmes d’alimentation soient compatibles avec les carburants alternatifs.

En termes de technologie, RR a-t-il élaboré un plan pour s’assurer que les avions militaires et civils laissent très moins d’empreinte carbone ?

Comme indiqué ci-dessus, nous travaillons sur des innovations de rupture comme ACCEL, l’avion tout électrique le plus rapide au monde qui ouvrira une nouvelle ère passionnante dans l’avenir de l’aviation électrique. Le vol a récemment terminé un test en vol de 15 minutes, et nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet. En effet, notre équipe numérique d’ingénieurs et de data scientists de R2 Data Labs en Inde contribue également au projet ACCEL. Leur travail permettra au vol d’atteindre une plus grande efficacité et d’atteindre une vitesse optimale pour sa tentative de record du monde.

Nous jouons également un rôle essentiel dans le programme d’avions de combat Team Tempest, l’un des efforts technologiques les plus ambitieux du Royaume-Uni pour fournir un système aérien de combat militaire hautement avancé, adaptable et abordable qui jouera un rôle clé dans la défense et la sécurité du pays.

Nous nous engageons à rendre tous nos produits compatibles avec Sustainability Aviation Fuels (SAF). Dans nos efforts pour accélérer la transition de l’aviation long-courrier vers le net zéro, nous avons récemment annoncé notre engagement à rendre tous nos moteurs Trent compatibles avec 100 % SAF d’ici 2023. Rolls-Royce alimente 40 % des avions long-courriers. , nous espérons démontrer qu’un fonctionnement net zéro carbone est possible. Nous nous sommes également associés à d’autres partenaires de l’industrie au cours de ce voyage et nous sommes heureux qu’Airbus se soit engagé à voler jusqu’à 50 % de SAF mélangés, et Shell s’est engagée à produire 2 millions de tonnes de SAF par an d’ici 2025.

Au fil des ans, nous avons concentré nos dépenses de R&D sur des solutions à faible émission de carbone, notamment l’énergie hybride, l’hydrogène et l’électricité. Nous utilisons des données et des jumeaux numériques pour prédire le comportement d’un moteur tout au long de sa durée de vie. Cela signifie que nous pouvons effectuer moins de tests physiques et éviter les émissions inutiles. Nous utilisons également les DONNÉES de notre flotte de moteurs pour aider les compagnies aériennes à consommer moins de carburant. Nous travaillons également sur des micro-réseaux – cela nous aidera à utiliser autant que possible les sources d’énergie renouvelables, sans coupure de courant et nous voyons d’énormes applications pour cette technologie en Inde.

Les moteurs fournis par l’entreprise – comment vous comparez-vous aux autres sur le marché – en termes de technologie ?

Chez Rolls-Royce, nous avons toujours été à l’avant-garde des technologies de pointe qui offrent les solutions les plus propres, les plus sûres et les plus compétitives pour les besoins énergétiques vitaux de notre planète. Dans l’ensemble de notre portefeuille de produits, nous nous concentrons fortement sur la sécurité et la fiabilité de tous nos produits et nous travaillons maintenant pour nous assurer que tous nos produits sont également alignés sur nos objectifs de développement durable.

Par exemple, notre vision IntelligentEngine vise à aider les gens à voler de manière plus fiable et plus efficace que jamais. Grâce à cela, nous proposons des solutions de technologie numérique qui peuvent aider à rendre nos moteurs plus efficaces et productifs. Du développement de robots automatisés qui parcourent les moteurs pour effectuer des évaluations et diagnostiquer les problèmes, ou de la conception, des tests et de la maintenance des moteurs dans la sphère numérique, la philosophie IntelligentEngine s’applique à tous les aspects de notre entreprise.

Dans notre activité Power Systems, nous nous concentrons sur le développement d’une classe de systèmes hybrides à faibles émissions et à plus faible impact environnemental. Ces systèmes sont conçus pour fournir plus de puissance ; une puissance essentiellement plus électrique, plus intelligente. De plus en plus, notre famille de moteurs alternatifs sera intégrée dans des solutions de systèmes, telles que les trains hybrides, la propulsion hybride des navires et les micro-réseaux.

Le Carrier Strike Group du Royaume-Uni dirigé par le HMS Queen Elizabeth se trouve dans la baie du Bengale – les moteurs RR sont à bord – l’entreprise propose-t-elle donc la même chose pour l’INS Vikrant ?

La tournée du Carrier Strike Group au Royaume-Uni est une opportunité pour Rolls-Royce de dialoguer avec les clients navals indiens et de présenter nos capacités et plus de 80 ans d’expérience dans la fourniture de produits et de solutions marines. Rolls-Royce est le seul fournisseur de turbines à gaz marines dans des destroyers et porte-avions à propulsion entièrement électrique intégrée (IFEP). Notre MT30 est la turbine à gaz la plus dense en puissance alimentant les flottes navales adaptées aux navires de guerre de la prochaine génération, et nous sommes ravis de familiariser nos clients avec ses avantages ainsi qu’avec nos autres offres.

