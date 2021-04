Engagé pour la croissance, RBI maintient une position accommodante

La banque centrale a également réconforté les justiciers obligataires en s’engageant à acheter des G-Sec sur le marché secondaire à hauteur de 1 crore lakh Rs au premier trimestre de l’exercice22 via un outil nouvellement proposé du programme d’acquisition de G-Sec – GSAP 1.0.

Juste au moment où l’on pensait que l’économie (et la vie en général!) Commençait à prendre un semblant de normalité, la deuxième vague de COVID a une fois de plus souligné le caractère capricieux de la reprise. Dans ce contexte, le MPC de la RBI aurait maintenu un statu quo sur les taux et s’est engagé à rester accommodant avec une orientation ouverte «aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la croissance sur une base durable».

Au début de 2020, nous avions fait allusion à la récupération en forme de V de l’Inde en FY22 en fonction de 2 autres V, à savoir la vaccination et le virus. Et à juste titre, un quart plus tard, alors que des progrès meilleurs que prévu ont été réalisés sur le front des vaccins, malheureusement, le virus doit lui aussi faire un retour en force.

Par rapport au premier trimestre de l’exercice 21, l’impact des mesures de confinement sur la croissance devrait être très limité, car 1) les entreprises et les consommateurs ont appris à vivre avec le virus, 2) les verrouillages sont moins stricts et moins répandus et 3) le programme de vaccination continue de faire des progrès significatifs.

Par conséquent, nous continuons à maintenir notre (qui est notre meilleur scénario) de croissance du PIB estimée pour l’exercice 22 à + 11,5%, tirée par la demande de vengeance, en particulier dans les services (backloaded en FY22), la poursuite de la reprise dans base favorable en jeu. À l’autre extrémité du spectre (notre pire scénario), la possibilité qu’un mauvais contrôle du virus et du vaccin prenne plus de temps pour atteindre la masse critique pourrait induire une croissance plus lente de 8,0% en FY22 – une ampleur presque équivalente en FY21.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que la RBI ait choisi de maintenir son estimation de croissance pour l’exercice 22 à 10,5%, ce qui était en tout cas plus prudent par rapport à la fourchette des prévisions du marché.

Sur l’inflation, selon les deux dernières lectures depuis la dernière réunion du MPC en février 2021, la trajectoire a clairement atteint un creux. Néanmoins, l’inflation globale reste dans le confort de RBI, renforcée par la révision à la baisse de la RBI de la moyenne du T4 FY21 à 5,0% (contre 5,2% plus tôt). Pour l’avenir, alors que l’inflation globale pourrait rester quelque peu stable au cours de l’exercice 22 à mesure que la reprise économique s’amplifierait, elle devrait être plus faible par rapport à l’exercice 21. La hausse des prix du pétrole brut pourrait être compensée par une retenue / réduction probable des droits sur les produits pétroliers, un adoucissement de la demande en raison d’une résurgence des infections à Covid et la probabilité d’une mousson normale (selon la société privée de prévisions météorologiques AccuWeather) en 2021. Pour FY22, les estimations trimestrielles de la RBI indiquent une inflation moyenne de 5,0% – ce qui est conforme à nos attentes, contre 6,2% en FY21.

Certains quarts des marchés s’attendaient à ce que la RBI retarde encore sa normalisation des taux et de la liquidité. Cependant, nous pensons qu’un échec de normalisation progressive maintenant impliquera des ajustements plus durs à l’avenir qui peuvent être perturbateurs (lire le taper de la Fed à la mi-2022 le plus probable). Dans cet esprit, la RBI a signalé son intention de normaliser progressivement la liquidité, qui se situe actuellement à près de 4% du NDTL des banques contre 2,3% à fin mars 2020. Nous prévoyons que la RBI orientera l’excédent de liquidité à 2,0-2,5% de NDTL d’ici la fin du 22 mars, réduisant ainsi la surabondance tout en garantissant le maintien d’une grande liquidité dans le système.

La banque centrale a également réconforté les justiciers obligataires en s’engageant à acheter des G-Sec sur le marché secondaire à hauteur de 1 crore lakh Rs au premier trimestre de l’exercice22 via un outil nouvellement proposé du programme d’acquisition de G-Sec – GSAP 1.0. Cela serait essentiel pour une exécution harmonieuse des besoins d’emprunt élevés des gouvernements central et des États au cours de l’exercice 22, ainsi qu’une évolution ordonnée de la

courbe de rendement.

(Shubhada Rao est le fondateur de QuantEco Research; Yuvika Singhal et Vivek Kumar sont économistes chez QuantEco)

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.