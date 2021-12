Engagé pour le développement inclusif des villages : Channi

Le ministre en chef a en outre déclaré que le gouvernement du Pendjab voulait annuler la dette des agriculteurs et que la dette jusqu’à Rs 2 lakh a déjà été annulée.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a déclaré samedi que rien ne serait négligé pour le développement inclusif des villages.

Channi a rencontré des membres de zila parishad et panchayat samiti, des sarpanches, des conseillers du bloc Chamkaur Sahib dans sa résidence du village de Dholan Majra.

S’adressant à l’assemblée, le ministre en chef a déclaré que tout serait mis en œuvre pour le développement inclusif des villages, pour lequel il rencontre personnellement les panchayats et leurs demandes seront satisfaites.

Il a demandé aux panchayats d’achever les travaux de développement sur le pied de guerre afin que la prochaine phase des travaux puisse être lancée bientôt, selon un communiqué officiel.

Se référant aux agriculteurs rentrant chez eux des frontières de Delhi après la suspension de leur agitation, Channi a déclaré que leur agitation s’était avérée être un grand succès et que les habitants du Pendjab et le gouvernement de l’État avaient contribué à la lutte.

« Les agriculteurs rentrent chez eux aujourd’hui après avoir mis fin à la » morcha « et le gouvernement de l’État souhaite chaleureusement la bienvenue aux agriculteurs en installant des portes d’accueil à divers endroits », a déclaré Channi, selon le communiqué.

Le ministre en chef a en outre déclaré que le gouvernement du Pendjab voulait annuler la dette des agriculteurs et que la dette jusqu’à Rs 2 lakh a déjà été annulée.

Channi a déclaré qu’il avait également écrit une lettre au Premier ministre pour renoncer à toutes les dettes des agriculteurs et formuler une politique à cet égard, car les agriculteurs de toute la nation en avaient désespérément besoin. Channi a déclaré que le gouvernement du Pendjab s’est engagé à améliorer la situation économique des pauvres et que des mesures concrètes sont prises à cet égard.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.